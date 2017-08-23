Из более чем 2 тысяч км подвесных линий, под землю переведено свыше 1,2 тысячи км

С 2011 года в столице Татарстана под землю переведено более 1200 км. В 2017 году будут демонтированы еще 70 км подвесных линий в Ново-Савиновском районе. Полностью завершить программу планируется в 2021 году, сообщил на выездном совещании представителей Минсвязи РТ, исполкома Казани и операторов связи первый замминистра связи РТ Дмитрий Вандюков.

В Татарстане успешно показал себя проект, когда операторы связи совместно строят крупный канал для размещения под землей нескольких сетей одновременно. Одна линия занимает меньше места, проще в обслуживании. За два года существования проекта, инвестиции операторов связи составили 35 млн. рублей.