Теперь мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Как сообщают «Челнинские известия», история началась с того, что судебный пристав отправился домой к должнику для взыскания долга в 350 тыс. рублей. Дверь открыла бывшая жена неплательщика, которая сообщила, что тот по этому адресу больше не проживает. Пристав не поверил женщине, поскольку во дворе дома видел припаркованную машину должника.

Поэтому он решил подождать мужчину на улице. Через некоторое время должник вышел из подъезда и сел в ту самую машину, которая его до этого выдала. Пристав подошел к машине и, показав свое служебное удостоверение, потребовал мужчину выйти из автомобиля. Он также добавил, что машина будет изъята в счет долга.

На законные требования пристава мужчина отреагировал лишь тем, что завел двигатель и скрылся, по пути ударив бампером служителя закона по левой ноге, от чего тот упал.

Судебному приставу был причинен легкий вред здоровью. В отношении неплательщика избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Свою вину он не признает. В городской суд Набережных Челнов направлено уголовное дело, возбужденное в отношении неплательщика по статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти» УК РФ.