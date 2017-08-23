23 августа учителя Казани собрались на традиционный августовский педсовет. Столичный мэр Ильсур Метшин участникам мероприятия посоветовал быть ближе к родителям школьников, установить с ними живой диалог, а для этого директорам предложил ввести в практику ежегодные публичные отчеты, сообщает сайт мэрии Казани.

Также Ильсур Метшин в своем выступление затронул уровень отстающих школ и заверил, что республика и город на образовании экономить не собираются. По словам мэра на эту статью расхода средства выделяются всегда и в полной мере. И в новом учебном году продолжится традиционная поддержка талантливых педагогов и учеников.

На педсовете рассказали, что для улучшения казанской системы образования ведется совершенствование системы подготовки кадров, подходов к повышению квалификации. Директоры столичных школ проходят квалификационные курсы в Москве, и первая группа отправится уже 17 сентября.

Упомянул мэр и об объединении школ, считая этот метод действенным и эффективным.