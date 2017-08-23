Вчера, 23 августа, в Буинске после реконструкции был открыт парк «Молодежный». В торжественном мероприятии участвовали Президент РТ Рустам Минниханов и его помощник Наталия Фишман, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ландшафтная реконструкция этого общественного пространства была начата в 2014 году. Авторы проекта постарались сохранить исторически сложившиеся функциональные зоны.

Из нового - проведение масштабной работы по установке системы водоснабжения и полива, обустройство игровой площадки для детей с безопасным резиновым покрытием, а для молодежи - скейт-парк. Пешеходные дорожки выложены из пеньковой брусчатки и природного камня, предусмотрены пандусы для маломобильных групп населения есть возможность подключения к Wi-Fi и видеонаблюдение.

Также высадили новые деревья, кустарники и разбили цветочные клумбы.