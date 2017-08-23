Праздничные мероприятия ко Дню республики и Дню города в Казани начнутся заблаговременно. Программу мероприятий озвучили на аппаратном совещании в мэрии.



Два дня - 25 и 26 августа - в Казанском кремле будет проходить Международный фестиваль духовых оркестров. Ожидаются выступления 18 коллективов. Впервые в фестивале будут участвовать три оркестра Центрального военного округа

Минобороны РФ. Также анонсируется выступление образцово-показательного оркестра Национальной гвардии Республики Казахстан и оркестра «Мехтер» Стамбульского ансамбля турецкой исторической музыки. Казань будут представлять оркестры Казанского высшего танкового Краснознаменного командного училища, Культурного центра МВД по РТ, войсковой части 5561 Национальной гвардии РФ.

29 августа казанцев и гостей столицы Татарстана ждет праздник песни. На площадке перед центром семьи «Казан» с 17.00 начнется концерт звезд татарской эстрады, а с 20.00 перед зрителями выступит известный российский коллектив «Хор Турецкого».

Праздник республики и города в столице Татарстана стартует 30 августа в 10 утра. В это время в Старо-Татарской слободе начнется фестиваль народного творчества «Играй, гармонь!»

Культурная программа продолжится на нескольких городских площадках. С 14.00 до 18.00 на улице Каюма Насыри ветераны, горожане с ограниченными возможностями представят свою концертную программу, пройдет фестиваль «Казан селгесе», а также концерт татарской альтернативной музыки.

В 14.00 в парке «Черное озеро» откроется международный фестиваль классической музыки «Музыка вокруг нас!» Ожидаются выступления московского ансамбля барочной музыки «Дух ветра», флейтистки Эдиты Филл из Польши. Кроме того, в программе камерные оперы, оркестр пианистов и многое другое.

В 18.00 у центра семьи «Казан» стартует главная музыкальная программа праздника, где в качестве приглашенных звезд выступят певец Митя Фомин и певица Елка.

Любителей оперной музыки ждут в 20.00 на площади перед Дворцом земледельцев - здесь состоится фестиваль под открытым небом «Казанская осень» с участием Государственного симфонического оркестра РТ под управлением Александра Сладковского.

30 августа в 13.00 на площади Тысячелетия начнется автомотошоу Kazan citiracing. В это же время на площадке около центра семьи «Казан» начнется спортивный праздник «Матч-ТВ», на котором зрители увидят автомобильное шоу и представление водных байкеров в акватории Казанки.

На этой же площадке в 16.00 Казанский гарнизон представит военно-патриотическую программу с участием военного духового оркестра.

В 15.00 на Казанском ипподроме ждут любителей конного спорта. Здесь пройдут показательные выступления спортсменов и скачки на приз Президента РТ с заездом чистокровных арабских скакунов.

Ко Дню города Казань и казанцы получат немало подарков. Так, 29 августа на пересечении улиц Хади Такташа и Марселя Салимжанова состоится торжественная церемония открытия памятника татарскому поэту Хади Такташу. Авторы работы - скульпторы Андрей Балашов, Асия Минулина и архитектор Герман Бакулин.

Накануне празднования Дня республики и Дня города появятся мемориальные доски в честь государственных деятелей ТАССР Гумера Усманова и Фикрята Табеева.

30 августа в Центральном парке культуры и отдыха откроют новый арт-объект «Любовь/мэхэббэт».

Традиционный праздничный салют по случаю празднования Дня республики и Дня города состоится 30 августа в 22.00. Как обычно, он пройдет над акваторией реки Казанки. Совет всем: постараться заблаговременно занять лучшие зрительские места.

Переживать о том, что в позднее время трудно будет добраться до дома, не стоит. Общественный транспорт станет работать по графику выходного дня, и сразу же после окончания праздничного салюта жителей будут развозить подготовленными спецрейсами.