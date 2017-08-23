На автодроме KazanRing с 25 по 27 августа пройдет XI международный фестиваль исторической техники.

Участники из разных уголков России и зарубежных стран привезут уникальные образцы автомототехники, которые на протяжении долгих лет бережно хранились и были тщательно отреставрированы.

За 11 лет существования фестиваля его участниками становились любители исторической техники из Беларуси, Германии, Литвы, Молдовы, Польши, Японии. Российские регионы по традиции представляют автолюбители из Чувашии, Марий Эл, Ульяновска, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода и Оренбурга. Организатором фестиваля выступает республиканская общественная организация «Авторетроклуб-21», сообщает ИА «Татар-информ».

25 августа в 15.00 состоится торжественное открытие фестиваля. 26 августа в 11.00 казанцы и гости столицы смогут посмотреть зачетные заезды участников фестиваля.

Программа мероприятия также включает фигурное вождение, конкурсы водительского мастерства, ретропарад, концертные номера.