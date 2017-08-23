Успенский собор и монастырь на острове-граде Свияжск теперь не только принадлежат Татарстану и России, но и являются достоянием всего мира. Символика принадлежности к объектам всемирного наследия, охраняемым ЮНЕСКО, была торжественно открыта на стенах Успенского мужского монастыря в минувший понедельник.



В церемонии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр культуры РФ Владимир Мединский, Государственный Советник РТ, председатель республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

В своем выступлении Минтимер Шаймиев выразил благодарность всем, кто поддержал, участвовал и продолжает участвовать в деле возрождения Великого Болгара и острова-града Свияжск.

Ирина Бокова три года назад приезжала в Татарстан, чтобы вручить Президенту РТ Рустаму Минниханову сертификат о включении в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Болгарского историко-археологического комплекса. «Для меня сейчас большая честь приехать сюда снова по случаю включения в Список ЮНЕСКО Успенского собора и монастырского комплекса острова-града Свияжск. Это наш общий успех. С этого момента это - мировое достояние», - подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО.

Гости осмотрели остров-град Свияжск, посетили Успенский собор, где сейчас продолжаются реставрационные работы. Специалисты восстанавливают и закрепляют сохранившуюся на стенах собора уникальную фресковую роспись XVI - XVII веков.

В этот же день генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова передала Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сертификат о присвоении Успенскому собору и мужскому монастырю острова-града Свияжск статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Торжественный прием по этому поводу проходил в казанском КРК «Пирамида».

«Мы гордимся тем, что на территории Татарстана сейчас находятся три объекта всемирного наследия - это Казанский кремль, Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск», - сказал в приветственном слове Рустам Минниханов. Возрождение Болгара и Свияжска объединило всю республику, отметил он. Свой финансовый и трудовой вклад в общее дело внесли предприятия и организации, личные средства перечислили все татарстанцы независимо от национальности, вероисповедания и возраста, активное участие в восстановлении памятников приняли муниципальные образования.

Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск были включены в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, которая прошла 9 июля в польском городе Кракове, сообщает ИА «Татар-информ».

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во время своего визита в Татарстан посетила также Болгарскую исламскую академию, открытие которой запланировано на 4 сентября. Академия призвана стать ведущим мусульманским научно-образовательным и духовно-просветительским центром.

После прогулки по Болгару Ирина Бокова подчеркнула, что этот объект продолжает развиваться. «Меня впечатляет, что дети здесь изучают историю и культуру. Это и есть смысл культурного наследия. Это не просто камни, как я часто говорю, это послания, история, ценности. Меня поражает, что такое же отношение к этим вещам здесь, в Татарстане», - отметила она.

Также Ирина Бокова посетила место реконструкции собора Казанской иконы Божией Матери. В сопровождении Минтимера Шаймиева и митрополита Казанского и Татарстанского Феофана она осмотрела пещерный храм и место обретения иконы Казанской иконы Божией Матери. Перед тем как покинуть территорию Богородицкого монастыря, Ирина Бокова поставила свечу и помолилась у хранящегося в обители списка Казанской иконы Божией Матери.

Генеральный директор ЮНЕСКО также посетила астрономическую обсерваторию имени В.П.Энгельгардта и приняла участие в круглом столе, на котором был рассмотрен вопрос о возможности включения обсерватории в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Обсерватория будет представляться как отдельный объект, который имеет уникальную историческую ценность. Это касается как зданий, находящихся на ее территории, так и результатов деятельности ученых-астрономов. «В секторе науки у нас астрономия играет большую роль. Думаю, надо посмотреть на нее как на всемирное наследие, как она развивалась. Сейчас есть понимание значимости культурного наследия», - отметила Ирина Бокова.