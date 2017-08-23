Российский союз автостраховщиков (РСА) разъяснил закрепленный законом порядок получения скидок по ОСАГО отдельными категориями граждан.



В настоящее время у инвалидов (в том числе детей-инвалидов), имеющих транспортные средства в соответствии с медицинскими показателями, есть право на компенсацию 50% от уплаченной премии по ОСАГО.

Однако участились случаи, когда люди идут напрямую в страховую компанию и ожидают, что там им предоставят скидку. Закон не наделяет страховщиков правом давать скидку. Компенсация должна выплачиваться напрямую из бюджета.

Такие правила закреплены в статье 17 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» от 25.04.2002 №40-ФЗ.

Порядок выплаты компенсации предполагает выделение средств из федерального бюджета в виде субвенций. Эти деньги перечисляют в региональный бюджет, откуда и должна выплачиваться компенсация (скидка) по уже заключенному договору ОСАГО. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности.

Также обратите внимание на то, что конкретные правила выплаты инвалидам компенсации страховых премий устанавливаются нормативными правовыми актами каждого субъекта Российской Федерации отдельно. Соответственно гражданам в отделах соцзащиты следует узнать, какие именно правила получения скидки действуют на территории их региона.