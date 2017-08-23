Международные соревнования по триатлону IRONSTAR состоятся в Казани 26 августа.



Старт IRONSTAR будет дан для двух дистанций - спринтерской (0,75 км - плавание, 20 км - велогонка, 5 км - бег) и «полужелезной» (1,93 км - плавание, 90 км - велогонка, 21,1 км - бег). Кроме традиционных дистанций участников ожидает два специальных старта - детский забег StarKids и женский забег на 5 км IronLady. Женский забег пройдет 25 августа в 11.00.

Казань уже во второй раз принимает масштабные соревнования по триатлону. В августе прошлого года казанский старт собрал более 1500 участников из 15 стран, в их числе были дети - участники благотворительного забега StarKids, спортсмены возрастных групп - от 18 до 80 лет и старше, а также российские паралимпийцы.

В связи с подготовкой и проведением соревнований будет ограничено движение по ряду улиц города, сообщает kzn.ru.

С 6.00 до 15.00 26 августа будет ограничено движение на участках:

по Кремлевской дамбе (в направлении Московского района - правая полоса);

по ул. Сибгата Хакима (от ул. Декабристов до ул. Чистопольской в направлении к стадиону «Казань-арена» - две правые полосы);

вокруг стадиона «Казань-арена»;

по пр. Амирхана, мосту «Миллениум», ул. Вишневского (от ул. Сибгата Хакима до ул. Ершова в направлении центра - правая полоса);

по ул. Ершова, ул. Карла Маркса (от ул. Вишневского до ул. Толстого в направлении к пл. Свободы - правая полоса);

по ул. Большой Красной (с возможностью сквозных проездов с ул. Жуковского, ул. Гоголя, ул. Япеева);

по ул. Батурина (от ул. Большой Красной до Кремлевской дамбы - две правые полосы).

В этот же период (с 6.00 до 15.00) будет приостановлено движение маршрутов троллейбусов №2, 3, 5, 7, 8, автобусов №10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 43, 54, 63, 83, 89, 91. После закрытия ул. Батурина в направлении Кремлевской дамбы будут изменены схемы движения автобусных маршрутов №22, 28, 89. Они будут следовать по схеме: ул. К.Маркса - ул. Пушкина - ул. Право-Булачная - пл. Тысячелетия - далее по маршрутам.