В России стартовал десятый, юбилейный сезон КХЛ. Десять лет - много это или мало? И будет ли в этом году новый обладатель Кубка Гагарина?
Специалисты больше склоняются к тому, что победу вновь одержит питерский СКА. Да, команда Олега Знарка сейчас выглядит мощно, что и подтвердил недавний матч открытия между двумя армейскими коллективами. ЦСКА и СКА - два безусловных лидера «Запада», а вот на «Востоке» единоличного лидера выделить пока трудно: многие команды поменяли составы едва ли не наполовину.
«Магнитка» (как и «Ак Барс», кстати) пока не может рассчитывать на Даниса Зарипова, «Салават» потерял Капризова, «Кузня» вообще выбыл из КХЛ, передав несколько молодых игроков в «Ак Барс», однако это скорее работа на перспективу. Но грозно смотрится «Нефтехимик», громивший всех в межсезонье и выигравший первый матч чемпионата. Амбициозные планы, несмотря на перестройку в клубах, у «Салавата» и «Авангарда», да и «Автомобилист» никак не скинешь со счетов.
«Ак Барс» стоит несколько особняком. Да, пока с Зариповым не получилось. Но кто знает, как в дальнейшем сложится судьба игрока?
Зато в пару к Яруллину пришел из «Монреаля» Андрей Марков - величина в российском и канадском хоккее знаковая, в представлении не нуждающаяся.
Пока лечится Батыршин, но в целом защитные порядки выглядят довольно внушительно, особенно если учесть наличие на льду такого авторитетного «дядьки», как Марков. В его присутствии команда будет набираться по ходу сезона бесценного опыта.
Вратарская линия «Ак Барса» пока вызывает вопросы. На сегодняшний день в команде два достаточно молодых вратаря: Эмиль Гарипов, отыгравший в прошлом сезоне, по сути, первым номером, в пару к нему определен Тимур Билялов, толком в КХЛ еще не игравший. При этом нет в команде, как в прошлые годы, безусловного первого номера из Финляндии или Швеции. Пока нет? Поживем - увидим.
В атаке первое звено «Ак Барса» выглядит довольно убедительно. Собрано оно из легионеров: Ландер, Азеведо и Секач. Если двое последних уже не первый год вместе, то вот швед Антон Ландер, поигравший за океаном, теперь будет доказывать свою профпригодность в России. По матчам в межсезонье у тройки многое получается, правда, несколько хромает реализация, но это дело наживное.
Еще один «канадец» - Станислав Галиев - определен в одно звено к техничному Ткачеву, и в «межсезонке» у них неплохо получалось. Еще одна связка - Глинкин - Попов, скорее всего, также сможет раскрыть свой потенциал. Есть еще и «вожак стаи» - капитан Александр Свитов, который может решать исход матча в одиночку - как король пятачка. Есть и Федор Малыхин, который в этом сезоне явно не растеряет своих бомбардирских качеств.
Так что начинать «Ак Барсу» есть с кем. В этот предолимпийский сезон казанская команда по календарю будет играть как блоками по шесть-семь матчей (дома и на выезде), так и разрозненными матчами - то там, то тут. Безусловно, такой график крайне неудобен, но это уже данность.
Свой первый матч «Ак Барс» проводит уже сегодня - против «Куньлуня», начиная свою пятиматчевую домашнюю серию. Ключ на старт, продувка, протяжка - поехали!
Календарь игр ХК «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/18 г.
24 августа - «Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)
26 августа - «Ак Барс» - «Адмирал» (Владивосток)
28 августа - «Ак Барс» - «Амур» (Хабаровск)
31 августа - «Ак Барс» - «Лада» (Тольятти)
2 сентября - «Ак Барс» - «Сочи»
6сентября - «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс»
8 сентября - «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ак Барс»
12 сентября - «Ак Барс» - «Спартак» (Москва)
14 сентября - «Ак Барс» - «Северсталь» (Череповец)
18 сентября - «Ак Барс» - «Динамо» (Рига)
20 сентября - «Слован» (Братислава) - «Ак Барс»
22 сентября - «Лада» (Тольятти) - «Ак Барс»
24 сентября - «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»
26 сентября - «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
2 октября - «Ак Барс» - «Сибирь» (Новосибирск)
4 октября - «Ак Барс» - «Югра» (Ханты-Мансийск)
9 октября - «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс»
11 октября - «Динамо» (Москва) - «Ак Барс»
13 октября - «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс»
15 октября - СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс»
17 октября - «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак Барс»
20 октября - «Ак Барс» - «Трактор» (Челябинск)
22 октября - «Ак Барс» - «Металлург» (Магнитогорск)
24 октября - «Ак Барс» - «Автомобилист» (Екатеринбург)
27 октября - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак Барс»
29 октября - «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс»
31 октября - «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс»
6 ноября - «Ак Барс» - «Торпедо» (Нижний Новгород)
13 ноября - «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»
15 ноября - «Витязь» (Подольск) - «Ак Барс»
17 ноября - ЦСКА - «Ак Барс»
20 ноября - «Ак Барс» - «Авангард» (Омск)
22 ноября - «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
25 ноября - «Ак Барс» - «Барыс» (Астана)
27 ноября - «Сочи» - «Ак Барс»
29 ноября - «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа)
2 декабря - «Ак Барс» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)
4 декабря - «Ак Барс» - «Динамо» (Минск)
6 декабря - «Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург)
8 декабря - «Ак Барс» - «Локомотив» (Ярославль)
11 декабря - «Ак Барс» - «Динамо» (Москва)
18 декабря - «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа)
20 декабря - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс»
25 декабря - «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»
27 декабря - «Барыс» (Астана) - «Ак Барс»
29 декабря - «Сибирь» (Новосибирск) - «Ак Барс»
4 января - «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс»
6 января - «Спартак» (Москва) - «Ак Барс»
8 января - «Северсталь» (Череповец) - «Ак Барс»
10 января - «Динамо» (Рига) - «Ак Барс»
17 января - «Ак Барс» - «Йокерит» (Хельсинки)
19 января - «Ак Барс» - «Слован» (Братислава)
21 января - «Ак Барс» - «Витязь» (Подольск)
23 января - «Ак Барс» - ЦСКА
27 февраля - «Ак Барс» - «Торпедо» (Нижний Новгород)
1 марта - «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»
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