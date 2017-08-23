В России стартовал десятый, юбилейный сезон КХЛ. Десять лет - много это или мало? И будет ли в этом году новый обладатель Кубка Гагарина?

Специалисты больше склоняются к тому, что победу вновь одержит питерский СКА. Да, команда Олега Знарка сейчас выглядит мощно, что и подтвердил недавний матч открытия между двумя армейскими коллективами. ЦСКА и СКА - два безусловных лидера «Запада», а вот на «Востоке» единоличного лидера выделить пока трудно: многие команды поменяли составы едва ли не наполовину.

«Магнитка» (как и «Ак Барс», кстати) пока не может рассчитывать на Даниса Зарипова, «Салават» потерял Капризова, «Кузня» вообще выбыл из КХЛ, передав несколько молодых игроков в «Ак Барс», однако это скорее работа на перспективу. Но грозно смотрится «Нефтехимик», громивший всех в межсезонье и выигравший первый матч чемпионата. Амбициозные планы, несмотря на перестройку в клубах, у «Салавата» и «Авангарда», да и «Автомобилист» никак не скинешь со счетов.

«Ак Барс» стоит несколько особняком. Да, пока с Зариповым не получилось. Но кто знает, как в дальнейшем сложится судьба игрока?

Зато в пару к Яруллину пришел из «Монреаля» Андрей Марков - величина в российском и канадском хоккее знаковая, в представлении не нуждающаяся.

Пока лечится Батыршин, но в целом защитные порядки выглядят довольно внушительно, особенно если учесть наличие на льду такого авторитетного «дядьки», как Марков. В его присутствии команда будет набираться по ходу сезона бесценного опыта.

Вратарская линия «Ак Барса» пока вызывает вопросы. На сегодняшний день в команде два достаточно молодых вратаря: Эмиль Гарипов, отыгравший в прошлом сезоне, по сути, первым номером, в пару к нему определен Тимур Билялов, толком в КХЛ еще не игравший. При этом нет в команде, как в прошлые годы, безусловного первого номера из Финляндии или Швеции. Пока нет? Поживем - увидим.

В атаке первое звено «Ак Барса» выглядит довольно убедительно. Собрано оно из легионеров: Ландер, Азеведо и Секач. Если двое последних уже не первый год вместе, то вот швед Антон Ландер, поигравший за океаном, теперь будет доказывать свою профпригодность в России. По матчам в межсезонье у тройки многое получается, правда, несколько хромает реализация, но это дело наживное.

Еще один «канадец» - Станислав Галиев - определен в одно звено к техничному Ткачеву, и в «межсезонке» у них неплохо получалось. Еще одна связка - Глинкин - Попов, скорее всего, также сможет раскрыть свой потенциал. Есть еще и «вожак стаи» - капитан Александр Свитов, который может решать исход матча в одиночку - как король пятачка. Есть и Федор Малыхин, который в этом сезоне явно не растеряет своих бомбардирских качеств.

Так что начинать «Ак Барсу» есть с кем. В этот предолимпийский сезон казанская команда по календарю будет играть как блоками по шесть-семь матчей (дома и на выезде), так и разрозненными матчами - то там, то тут. Безусловно, такой график крайне неудобен, но это уже данность.

Свой первый матч «Ак Барс» проводит уже сегодня - против «Куньлуня», начиная свою пятиматчевую домашнюю серию. Ключ на старт, продувка, протяжка - поехали!

Календарь игр ХК «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ сезона 2017/18 г.

24 августа - «Ак Барс» - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин)

26 августа - «Ак Барс» - «Адмирал» (Владивосток)

28 августа - «Ак Барс» - «Амур» (Хабаровск)

31 августа - «Ак Барс» - «Лада» (Тольятти)

2 сентября - «Ак Барс» - «Сочи»

6сентября - «Автомобилист» (Екатеринбург) - «Ак Барс»

8 сентября - «Югра» (Ханты-Мансийск) - «Ак Барс»

12 сентября - «Ак Барс» - «Спартак» (Москва)

14 сентября - «Ак Барс» - «Северсталь» (Череповец)

18 сентября - «Ак Барс» - «Динамо» (Рига)

20 сентября - «Слован» (Братислава) - «Ак Барс»

22 сентября - «Лада» (Тольятти) - «Ак Барс»

24 сентября - «Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс»

26 сентября - «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»

2 октября - «Ак Барс» - «Сибирь» (Новосибирск)

4 октября - «Ак Барс» - «Югра» (Ханты-Мансийск)

9 октября - «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс»

11 октября - «Динамо» (Москва) - «Ак Барс»

13 октября - «Локомотив» (Ярославль) - «Ак Барс»

15 октября - СКА (Санкт-Петербург) - «Ак Барс»

17 октября - «Йокерит» (Хельсинки) - «Ак Барс»

20 октября - «Ак Барс» - «Трактор» (Челябинск)

22 октября - «Ак Барс» - «Металлург» (Магнитогорск)

24 октября - «Ак Барс» - «Автомобилист» (Екатеринбург)

27 октября - «Куньлунь Ред Стар» (Пекин) - «Ак Барс»

29 октября - «Адмирал» (Владивосток) - «Ак Барс»

31 октября - «Амур» (Хабаровск) - «Ак Барс»

6 ноября - «Ак Барс» - «Торпедо» (Нижний Новгород)

13 ноября - «Динамо» (Минск) - «Ак Барс»

15 ноября - «Витязь» (Подольск) - «Ак Барс»

17 ноября - ЦСКА - «Ак Барс»

20 ноября - «Ак Барс» - «Авангард» (Омск)

22 ноября - «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»

25 ноября - «Ак Барс» - «Барыс» (Астана)

27 ноября - «Сочи» - «Ак Барс»

29 ноября - «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа)

2 декабря - «Ак Барс» - «Нефтехимик» (Нижнекамск)

4 декабря - «Ак Барс» - «Динамо» (Минск)

6 декабря - «Ак Барс» - СКА (Санкт-Петербург)

8 декабря - «Ак Барс» - «Локомотив» (Ярославль)

11 декабря - «Ак Барс» - «Динамо» (Москва)

18 декабря - «Ак Барс» - «Салават Юлаев» (Уфа)

20 декабря - «Нефтехимик» (Нижнекамск) - «Ак Барс»

25 декабря - «Авангард» (Омск) - «Ак Барс»

27 декабря - «Барыс» (Астана) - «Ак Барс»

29 декабря - «Сибирь» (Новосибирск) - «Ак Барс»

4 января - «Торпедо» (Нижний Новгород) - «Ак Барс»

6 января - «Спартак» (Москва) - «Ак Барс»

8 января - «Северсталь» (Череповец) - «Ак Барс»

10 января - «Динамо» (Рига) - «Ак Барс»

17 января - «Ак Барс» - «Йокерит» (Хельсинки)

19 января - «Ак Барс» - «Слован» (Братислава)

21 января - «Ак Барс» - «Витязь» (Подольск)

23 января - «Ак Барс» - ЦСКА

27 февраля - «Ак Барс» - «Торпедо» (Нижний Новгород)

1 марта - «Салават Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс»