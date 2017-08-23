На данный момент Россия вышла на четвертое место в мире по ожирению. Проблема лишнего веса с каждым годом приобретает все большую актуальность.

Если в Америке предпринимаются активные попытки по снижению числа людей с ожирением, то у нас сами люди пока не особо задумываются над этой темой.

В такой ситуации решить проблему ожирения попытались молодые российские ученые. Врач-эндокринолог, диетолог, специалист по питанию одной из московских клиник Вадим Крылов на II международном конгрессе молодых ученых в медицине RE:Search в Иннополисе представил свой инновационный проект в данной отрасли. Молодой человек и его команда работают над созданием мобильного приложения и ботов (программы, имитирующие поведение человека), способных лишь по одним фотографиям дистанционно подбирать рацион питания для любого человека в зависимости от пола, возраста, сопутствующих заболеваний. На данный момент речь идет о русскоговорящих потребителях, позже ребята планируют выйти и на англоязычную аудиторию.

- Мы хотим подключить ботов, которые смогут по фотографиям понимать, чем человек питается, как все это приготовлено, что ему необходимо изменить в своем рационе. Мы уже получили восемь международных грантов для воплощения нашей системы - гранты Международного общества кардиологов, Международного эндокринологического сообщества, Европейской ассоциации эндокринологов и так далее. Сейчас все заинтересованы в выходе на онлайн-пространства, чтобы постоянно быть в контакте с пациентами. Мы загорелись этой идеей, - рассказал Вадим.

Мы поинтересовались у него, а что же будет бот предлагать человеку, как будет выстроена система правильного питания.

- Если мы хотим быть здоровыми и красивыми, нужно приходить к этому шаг за шагом. Придя в первый раз в фитнес-центр, мы же не берем сразу штангу в 200 килограммов. С диетой почему-то все иначе: люди считают, что можно с завтрашнего дня начать правильно питаться. Но это не так. Мы планируем постепенно менять один продукт в рационе человека на второй, второй на третий, менять способы его приготовления. Таким образом формируются привычки, которые остаются на всю жизнь. Не нужно сидеть на диете, нужно привить себе правильный образ жизни. За три года мы поднялись с 19-го на 4-е место по ожирению в мире. Причем в той же Америке ситуация лучше - американцы с каждым годом снижают массу своего тела, а мы увеличиваем. По этой причине мы решили реализовать такой масштабный проект, чтобы вовлечь как можно больше людей. Невозможно для всех организовать консультации, но в правильных советах нуждается каждый, - продолжил молодой ученый.

Интересно, что многие проекты на конгрессе были связаны с онлайн-медициной - от онлайн-консультаций до онлайн-диагностики. Неужели в будущем врачей заменят ботами, а здравоохранение в большинстве своем станет дистанционным?..