Песочницы уже давно стали для детишек любимым местом игры. Здесь они лепят фигурки, делают куличики или волшебные замки, выкапывают ямки и закапывают туда игрушки, порой даже пробуют на вкус песочек и закидывают им своих друзей по площадке.



Таковы уж дети, которым хочется все изучить, потрогать, разузнать. Даже уговоры родителей перестать грязниться и пойти, к примеру, покататься на качелях не отрывают ребятишек от такой интересной и любопытной деятельности в песочнице.

Между тем дворовые песочницы являются прекрасной средой для обитания паразитов, бактерий и многочисленных инфекций. Какими конкретно заболеваниями дети могут заразиться в песочницах? Следят ли специалисты Управления Роспотребнадзора по РТ за качеством песка в них? С этими вопросами «КВ» обратились к начальнику отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по РТ Гузалии Фомичевой.

- Гузалия Баграмовна, какие болезни могут подстерегать детей в песочницах?

- Самая большая опасность, подстерегающая наших детишек в песочницах, связана в первую очередь с кошачьими или собачьими фекалиями. Зачастую они заражены личинками паразита токсокары. Инфекция передается ребенку, когда он берет в рот грязные руки или предметы, глотает песок с яйцами гельминтов и так далее. Токсокары в большинстве случаев паразитируют на собаках, реже кошках. В организме человека из яйца вылупляются личинки, которые по кровеносной системе разносятся в те или иные органы и ткани. Они могут попасть в печень, легкие, щитовидную железу, глаза, головной мозг, где оседают на несколько месяцев, а порой даже лет. В зависимости от пораженного органа, степени распространенности паразитов, сопротивляемости организма раз­виваются и симптомы болезни.

- Как родителям понять, что малыш заразился токсокарозом?

- В первое время у ребенка может появиться недомогание, а также слабость, температура, сухой кашель, анемия, высыпания на коже, головные боли. Если личинки поразили печень, то возможны болевые ощущения в области живота, увеличение в размерах печени и селезенки. При легочном поражении развиваются симптомы пневмонии, бронхита. При сосредоточении личинок в головном мозге у детишек могут развиться нарушения со стороны центральной нервной системы - повышенная активность, затруднение в чтении текстов, нарушение сознания и внимания. Наконец, если личинки попали в органы зрения, то это грозит поражением зрительных нервов, косоглазием, ухудшением зрения, появлением гнойников на стекловидном теле. Глазной токсокароз может годами не давать о себе знать. Однако затем, когда болезнь переходит в активную стадию, начинают проявляться все эти опасные симптомы.

- Какие еще болезни дети могут подхватить в песочницах?

- В детской песочнице можно заразиться аскаридозом, проявления которого - слабость, боли в животе, кашель. Данное заболевание может привести к кишечной непроходимости и аппендициту. Наконец, песочницы могут стать источником заражения лямблиозом. Это инфекция, вызванная простейшими микроорганизмами - лямблиями. В организме человека они поселяются в тонком кишечнике и печени, нарушая тем самым функционирование этих органов. При данном заболевании дети начинают терять вес, становятся бледными, быстро утомляются, у них отмечается расстройство пищеварения, возможны боли в поджелудочной железе, аллергические реакции в виде крапивницы, отека Квинке. Помимо песочниц, инфекции можно подхватить в загрязненных водоемах, сточных водах, через немытые овощи и фрукты.

- Какие анализы помогут выявить у ребенка паразитарные болезни?

- Основным методом диагностики гельминтозов является исследование кала на яйца гельминтов в паразитологической лаборатории. Хочу отметить, что ежегодно дети дошкольных образовательных организаций, дети и подростки, оформляющиеся в детские дошкольные и другие образовательные организации, приюты, дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, на санаторно-курортное лечение, в оздоровительные организации, детские отделения больниц, а также пациенты детских и взрослых поликлиник и больниц обследуются на гельминтозы, кишечные протозоозы и энтеробиоз.

Любое недомогание ребенка - повод для похода к участковому педиатру, так как диагноз и лечение назначаются только врачом. Самолечение, как ни горестно утверждать, приобрело в нашей стране масштабы национального бедствия. С особенно серьезными последствиями приходится сталкиваться в случае самостоятельного применения лекарственных препаратов в детской практике.

- А как свести к минимуму риск заражения теми же паразитами в песочнице?

- Не позволяйте детям брать в рот землю или какие-либо предметы с земли. Приучайте ребенка к правилам личной гигиены. Не разрешайте ему гладить животных на улице. Оборудованные песочницы необходимо периодически взрыхлять. Не реже трех раз в неделю проводите дома влажную уборку, а также периодически мойте все детские игрушки. Тщательно мойте овощи и фрукты перед едой. Соблюдать правила гигиены должны не только дети, но и взрослые, чтобы исключить риск заболевания. Наконец, необходимо ограничить доступ собак и кошек на территорию детских игровых площадок.

- Проверяет ли ваше ведомство качество песка в песочницах на предмет различных заболеваний?

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан» проводит лабораторные исследования песка из песочниц в ходе плановых выездных проверок дошкольных образовательных и детских оздоровительных учреждений, в том числе на зараженность паразитами (яйцами гельминтов). За истекший период этого года исследованные пробы песка по паразитологическим показателям соответствовали требованиям санитарных правил. В целом вопросы по содержанию и эксплуатации игровых площадок, малых форм во дворах жилых домов, в том числе детских песочниц, регламентированы Правилами благоустройства города Казани.

- Поступали ли к вам обращения от татарстанцев по вопросам безопасности песочниц?

- Обращений граждан по данному вопросу не поступало.

Кстати

В некоторых дворах заботливые родители на ночь закрывают детские песочницы крышками или полиэтиленом.