Вчера в Казани завершился XI литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». 20 августа писателю Василию Аксенову исполнилось бы 85 лет. К этой дате был приурочен нынешний фестиваль, прошедший под девизом «Аксенов без цитат».

В этом году в рамках «Аксенов-феста» впервые состоялось литературное собрание «Россия - множественное число», где писатели, литературоведы, критики, кинематографисты, театральные деятели, издатели из Москвы и Татарстана обсудили самые актуальные проблемы современной литературы и искусства, взаимоотношений художника и власти.

По традиции кульминацией фестиваля стало вручение международной премии «Звездный билет». В этом году в номинации «Проза» премия не присуждалась. В номинации «Поэзия» обладателем «Звездного билета» стал Григорий Медведев. А в новой номинации «Музыка» «Звездный билет» был вручен музыканту и композитору из Швеции, «золотому тромбону Европы» Элиасу Файнгершу.

«Аксенов-фест»-2017 помимо интересных встреч, стихов, музыки оставил в Казани и вполне материальный след - три больших стула, установленных в сквере Аксенова. Этот необычный арт-объект «Читать в саду» создан известным казанским скульптором Асией Миннуллиной и архитектором, директором Дома-музея Василия Аксенова Ириной Аксеновой. Композиция состоит из трех именных стульев, сделанных из бронзы. Это подарок Казани от друзей Василия Аксенова. У каждого стула есть своя история, свое название.

Стул «Метрополь», напоминающий об альманахе, в создании которого принимал участие Василий Павлович, - дар от прозаика, лауреата премий «Венец», «Триумф», национальной литературной премии «Большая книга» Евгения Попова. «Младший брат», названный по фильму, снятому по сюжету повести Василия Аксенова «Звездный билет», - от писателя Александра Кабакова. А кресло «Ква-Ква», названное в честь романа Аксенова «Москва Ква-Ква», подарила литературный критик, главный редактор журнала «Октябрь», координатор «Аксенов-феста» Ирина Барметова. Ирина Николаевна обратила внимание гостей на фигурку лягушки, которая сидит на подлокотнике кресла «Ква-Ква». Она появилась здесь не случайно. Во всех мифологиях мира лягушка - символ любви, благосостояния, успеха. И эта бронзовая лягушка из Москвы желает Казани любви, успеха и дальнейшего процветания.

Во время презентации «Читать в саду» у каждого стула стояли и сидели живые статуи, и все желающие с радостью запечатлевали себя на фото- и видеокамеры на фоне оригинальных композиций.

- Эти стулья и кресла не только для того, чтобы фотографироваться. Цель нашей акции «Читать в саду» - чтобы этот сад не только был наполнен музыкой, джазом, как сегодня, но и чтобы здесь были уединенные уголки, где можно было бы посидеть и почитать книгу, - отметила Ирина Барметова.

В церемонии открытия арт-объекта «Читать в саду» принял участие мэр Казани Ильсур Метшин. Именно по его инициативе в 2007 году был создан «Аксенов-фест».

- Время неумолимо быстро бежит, и мы уже отмечаем 85 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка Василия Павловича Аксенова, к сожалению, без него. Первый фестиваль мы создавали и проводили вместе с Василием Павловичем. Я очень рад тому, что и саму идею фестиваля, и то, как его проводить, мы продолжаем реализовывать вместе с его друзьями. Спасибо им отдельное за такой подарок саду Аксенова! - рассказал Ильсур Раисович. - Когда мы обсуждали концепцию музея и первого фестиваля с Василием Павловичем, он попросил: «Только не надо нафталина! Надо, чтобы было больше молодежи, больше драйва». Я очень рад, что это все продолжается. Каждый «Аксенов-фест» открывает новые имена. Те, кто первыми получили «Звездный билет», уже прославляют не только Казань и Татарстан, но и Россию на многих фестивалях. Например, в 2015 году «Звездный билет» получила Гузель Яхина, теперь ее роман «Зулейха открывает глаза» переведен на 30 языков мира. Уверен, что каждый новый фестиваль будет дарить новые талантливые имена, собирать новых и старых друзей.

Василий Павлович в моем сердце - отдельная золотая страница. Это была глыба. Это был человек планетарного масштаба. Я очень рад и горд, что Казань проводит такой фестиваль, и мы будем делать все для того, чтобы его имя жило в наших благодарных сердцах и память о нем была в Казани вечной.