Профессор был гостем литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и литературного собрания «Россия - множественное число», которые состоялись в Казани. Кстати, здесь Лю Вэньфэйн впервые прочитал стихи Александра Пушкина на китайском языке под живые джазовые мелодии в исполнении замечательного шведского музыканта, композитора, «золотого тромбона Европы» Элиаса Файнгерша. Это был смелый эксперимент, и он удался! 
Об особенностях перевода стихов Пушкина на китайский язык и многом другом профессор рассказал в эксклюзивном интервью для читателей «Казанских ведомостей».

- Насколько сложно переводить Пушкина на китайский язык?
- Я изучаю русский язык 25 лет, перевожу на китайский стихи классиков русской поэзии. Когда был студентом, мне казалось, что Пушкина переводить легче, чем других поэтов, потому что у него слова все знакомые, грамматика не такая сложная. Теперь я так не думаю. Парадоксально, но простое переводить сложнее. Сохранить видимую простоту и ясность поэзии Пушкина при переводе - самая трудная задача. У русского и китайского языков абсолютно разная структура, поэтому очень сложно передать ритм, размер, музыкальность стихов. 

Конечно, у меня и у других переводчиков нет такого таланта, как у Пушкина. Но читая переводы, китайцы получают представление о его поэзии, там есть то, что близко и понятно каждому человеку: доброе чувство, гуманизм, химия любви, дружбы. 

- В России китайский язык становится все более популярным и востребованным. Как вы думаете, с чем придется столкнуться человеку, который решит изучать китайский?
- В России я несколько раз слышал мнение, что китайский язык - самый трудный язык мира. Но это не совсем так. Трудности возникают только в чтении и написании иероглифов, а разговорную речь можно освоить довольно быстро. К тому же сейчас все используют компьютеры, и поэтому уже нет необходимости долго учиться рисовать сложные иероглифы. Даже в Китае представители молодого поколения плохо пишут по-китайски, потому что все в основном набирают тексты на планшете, в айфоне. То есть проблема с написанием и чтением уже не такая острая. 
Второй важный фактор в изучении любого языка - разговорная практика, общение. Когда я учился в университете, это была моя мечта - общаться с русскими на русском языке. Но в те времена отношения России с Китаем были натянуты, а сейчас все легче и проще - мир открыт, всегда можно найти живых носителей языка и пообщаться с ними. Если есть такая необходимость, то язык можно выучить. Главное - желание, воля и не бояться трудностей.

- Интересно, каким книгам отдают предпочтение китайцы: традиционным бумажным или электронным? 
- Сегодня многие обсуждают, что лучше: бумажные книги или электронные? Я считаю, что многое зависит от возраста. Люди моего поколения не привыкли читать электронные книги, а мои студенты, аспиранты не выпускают из рук ноутбук, айфон. 

- Это же удобнее, чем носить с собой тяжелые тома…
- Удобнее? Я не уверен. Да, в компьютере легко найти то, что тебе надо. Но для меня книга интереснее. Я могу остановиться на любой странице, вернуться и перечитать… Но просто привычка - читать бумажные книги. Книга - это источник информации, и думаю, нет особой разницы, как эту информацию получает человек - листая страницы или через монитор компьютера. Главное - уметь правильно пользоваться источниками информации. 

- В школах Китая дети занимаются по бумажным учебникам или у каждого на парте ноутбук, планшет?
- Вопрос очень интересный. Мой сын учится в 7-м классе. Учителя требуют, чтобы у каждого на уроке был ноутбук - так им проще вести уроки, проверять домашние задания. А многие родители против такого подхода к учебе, потому что ребята отвлекаются на игрушки и даже в перерывах между уроками не отдыхают, а играют в компьютерные игры, сидят в соцсетях. Поэтому дома иногда приходится забирать у ребенка планшеты, гаджеты, чтобы он немного отвлекся и отдохнул от них. 