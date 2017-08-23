Как оказалось, слово «Пушкин» состоит из трех китайских иероглифов. Мне их написал, точнее сказать, нарисовал, доктор филологических наук, президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы профессор Лю Вэньфэйн.



Профессор был гостем литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» и литературного собрания «Россия - множественное число», которые состоялись в Казани. Кстати, здесь Лю Вэньфэйн впервые прочитал стихи Александра Пушкина на китайском языке под живые джазовые мелодии в исполнении замечательного шведского музыканта, композитора, «золотого тромбона Европы» Элиаса Файнгерша. Это был смелый эксперимент, и он удался!

Об особенностях перевода стихов Пушкина на китайский язык и многом другом профессор рассказал в эксклюзивном интервью для читателей «Казанских ведомостей».

- Насколько сложно переводить Пушкина на китайский язык?

- Я изучаю русский язык 25 лет, перевожу на китайский стихи классиков русской поэзии. Когда был студентом, мне казалось, что Пушкина переводить легче, чем других поэтов, потому что у него слова все знакомые, грамматика не такая сложная. Теперь я так не думаю. Парадоксально, но простое переводить сложнее. Сохранить видимую простоту и ясность поэзии Пушкина при переводе - самая трудная задача. У русского и китайского языков абсолютно разная структура, поэтому очень сложно передать ритм, размер, музыкальность стихов.

Конечно, у меня и у других переводчиков нет такого таланта, как у Пушкина. Но читая переводы, китайцы получают представление о его поэзии, там есть то, что близко и понятно каждому человеку: доброе чувство, гуманизм, химия любви, дружбы.

- В России китайский язык становится все более популярным и востребованным. Как вы думаете, с чем придется столкнуться человеку, который решит изучать китайский?

- В России я несколько раз слышал мнение, что китайский язык - самый трудный язык мира. Но это не совсем так. Трудности возникают только в чтении и написании иероглифов, а разговорную речь можно освоить довольно быстро. К тому же сейчас все используют компьютеры, и поэтому уже нет необходимости долго учиться рисовать сложные иероглифы. Даже в Китае представители молодого поколения плохо пишут по-китайски, потому что все в основном набирают тексты на планшете, в айфоне. То есть проблема с написанием и чтением уже не такая острая.

Второй важный фактор в изучении любого языка - разговорная практика, общение. Когда я учился в университете, это была моя мечта - общаться с русскими на русском языке. Но в те времена отношения России с Китаем были натянуты, а сейчас все легче и проще - мир открыт, всегда можно найти живых носителей языка и пообщаться с ними. Если есть такая необходимость, то язык можно выучить. Главное - желание, воля и не бояться трудностей.

- Интересно, каким книгам отдают предпочтение китайцы: традиционным бумажным или электронным?

- Сегодня многие обсуждают, что лучше: бумажные книги или электронные? Я считаю, что многое зависит от возраста. Люди моего поколения не привыкли читать электронные книги, а мои студенты, аспиранты не выпускают из рук ноутбук, айфон.

- Это же удобнее, чем носить с собой тяжелые тома…

- Удобнее? Я не уверен. Да, в компьютере легко найти то, что тебе надо. Но для меня книга интереснее. Я могу остановиться на любой странице, вернуться и перечитать… Но просто привычка - читать бумажные книги. Книга - это источник информации, и думаю, нет особой разницы, как эту информацию получает человек - листая страницы или через монитор компьютера. Главное - уметь правильно пользоваться источниками информации.

- В школах Китая дети занимаются по бумажным учебникам или у каждого на парте ноутбук, планшет?

- Вопрос очень интересный. Мой сын учится в 7-м классе. Учителя требуют, чтобы у каждого на уроке был ноутбук - так им проще вести уроки, проверять домашние задания. А многие родители против такого подхода к учебе, потому что ребята отвлекаются на игрушки и даже в перерывах между уроками не отдыхают, а играют в компьютерные игры, сидят в соцсетях. Поэтому дома иногда приходится забирать у ребенка планшеты, гаджеты, чтобы он немного отвлекся и отдохнул от них.