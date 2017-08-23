Все мы помним легендарную фразу в адрес Семена Семеныча из небезызвестного фильма, дескать, «наши люди в булочную на такси не ездят». Впрочем, времена с тех самых пор изменились кардинально. Автомобиль давно перестал быть роскошью, превратившись в средство передвижения. Очевидно, что менялся и рынок такси, современные средства связи преобразили его до неузнаваемости. Однако эти же изменения вскрыли и ряд проблем.

Что в СССР?

Прежде чем мы рассмотрим современное такси со всеми его плюсами и недостатками, предлагаю вернуться на сто с небольшим лет назад и представить, как работали автоизвозчики в Российской империи и СССР.

В первую очередь попытаемся прояснить происхождение слова «такси». По одной из версий, одному из первых автоизвозчиков в стране случайно сделала рекламу газета «Голос Москвы». В ней появилась статья о чудаке, который возит на своем автомобиле пассажиров. При этом на машине была табличка следующего содержания: «Извозчик. Такса по соглашению». «Он разъезжал по улицам, останавливаясь на углах, и, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие седоков», - писали в той статье.

Согласно «Справочнику автомобилиста» за 1911 год слово «таксомотор» ввел в обиход предприниматель из Петербурга Самуил Осипович Фриде. Название возникло после установки на автомобиль прибора - таксометра, который был изобретен еще в конце XIX века.

Кстати, наверняка многие помнят слова Эллочки-людоедки из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»: «Поедем на таксо». В наше время это слово выглядит как минимум просторечно, однако долгое время именно так сокращенно называли таксомоторы. Слово «такси» стало обиходным значительно позже.

К 1913 году такси в Петербурге и Москве получило довольно массовое распространение: 328 и 217 таксомоторов соответственно. Впрочем, радость предпринимателей была недолгой. Вскоре после Октябрьской революции, в 1918 году, все частные такси были конфискованы в пользу государства. На московские улицы они вернулись лишь в 1925 году, когда туда прибыли 120 французских автомобилей. Об этом в «Золотом теленке» писали все те же Ильф и Петров: «В Москву прибыли сто двадцать маленьких черных, похожих на браунинги таксомоторов «Рено». Козлевич даже и не пытался с ними конкурировать. Пальму он сдал на хранение в извозчичью чайную «Версаль» и выехал на работу в провинцию».

Первыми же таксомоторами отечественного производства стали ГАЗ-А, чуть позже к ним присоединились ГАЗ-М1 и ЗИС-101. Кстати, последние стали своего рода предшественниками маршрутного такси. Курсируя по Садовому кольцу, они брали с пассажиров за проезд рубль. В то же время проезд в метро стоил 50 копеек, в троллейбусе - 40 копеек, в трамвае - 30 копеек.

Очередной кризис такси в Москве случился во время Великой Отечественной войны, когда большая часть автомобилей была мобилизована для нужд армии. Впрочем, ЗИСы остались в столице ввиду их низкой проходимости по бездорожью. Но и их на московские дороги в день выезжало не более десятка - бензина в городе катастрофически не хватало.

Долгое время таксомоторы не имели специальной окраски, ограничиваясь наличием табличек «Свободен/Занят». Первым автомобилем, получившим знаменитые шашечки на бок, стала «Победа». Также ее окрашивали в специальные цвета: темно-синий низ и бежевый верх. В очередной раз вспоминая Ильфа и Петрова, хочу упомянуть их удивление, описанное в автобиографическом романе «Одноэтажная Америка». Там, едва прибыв в США в 1930-х, герои воспользовались услугами такси и были поражены его яркой окраской. «Уже потом мы поняли, что фонарики на крыше учреждены для того, чтобы такси были заметнее среди миллионов машин. С этой же целью такси в Америке красятся в самые вызывающие цвета - оранжевый, канареечный, белый», - писали сатирики.

Подобная яркая окраска была применена в СССР в 1970-х на автомобилях ГАЗ-21, крышу которых красили в оранжевый цвет. В советскую эпоху главным национальным такси помимо «Победы» и разных моделей ГАЗ успела побывать и «Волга». Впрочем, после перестройки и распада Союза исчез и единый формат такси. Но это уже другая история.

А что теперь?

С течением времени внешние таксометры сменились на внутренние, механические приборы учета заменили на электронные. Но главным нововведением таксомоторов стало внедрение средств связи.

Поначалу такси выполняли функции извозчиков, то есть курсировали по городу в поисках пассажиров. Позже, когда появились домашние телефоны, машину можно было вызывать по адресу. Поначалу автомобиль мог принять заказ только в таксопарке, поэтому такси вызывали на конкретное время. Думаю, многие наши возрастные читатели хорошо помнят, как, ожидая машину, вся семья могла стоять в коридоре в верхней одежде.

Впоследствии такси обзавелись радиостанциями, работающими на прием и передачу. Принимать заказы было проще, хотя качество связи оставляло желать лучшего. Немало юмористов того времени пародировали операторов такси, гнусавым голосом советуя водителю заехать в арочку и поискать пассажиров там.

Впрочем, большинство молодых людей, наверное, уже и не помнят о таких неудобствах. Наличие дешевой мобильной связи и интернета целиком преобразило рынок такси. Постепенно стали уходить в прошлое непосредственно таксомоторные парки - их содержание стало невыгодным. Вместо них стали работать кол-центры, принимающие заказы от населения и передающие их таксистам-фрилансерам, которые устанавливают на телефон специальное приложение и таксуют в удобное для них время. Однако финальным шагом по этому пути стало появление мобильных приложений для водителей и пассажиров, вследствие чего крупнейшие игроки на мировом рынке такси больше не нуждаются ни в постоянном парке техники, ни в штате водителей.

Казалось бы, все в выигрыше: таксисты получили возможность подрабатывать в удобное для них время, а пассажиры меньше платят за поездку вследствие высокой конкуренции на рынке. Но есть и подводные камни…

О проблемах

Как ни парадоксально, но главной проблемой для пассажира стала именно низкая стоимость поездки. Да, такси стало доступным, но в то же время и менее надежным. Еще в 2015 году, когда на рынок такси Казани готовились вступить крупнейшие службы заказа через мобильные приложения, встал вопрос о том, как с ними будут конкурировать уже существующие компании. И единственное, чем они смогли ответить, - это понижение цен на свои услуги. В результате если раньше местное такси (исключая наиболее бюджетные службы заказа) можно было вызвать, будучи твердо уверенным, что вскоре приедет машина, то теперь все стало иначе. Нередко, выбираясь из центра города, я наблюдал на стоянке у торгового центра десяток-другой авто с шашечками, а на мой заказ никто не подписывался. А все потому, что каждый из них ждал выгодного заказа от 250 рублей и выше, их не интересовала моя короткая поездка на 100 - 150 рублей.

Прошлым летом в Казани разыгралась серьезная непогода, в результате чего общественный транспорт в городе на полдня был просто парализован. Как отреагировали таксисты в центре? Они отказывались принимать заявки через приложение.

Они просто подбирали пассажиров на дороге и везли «без счетчика» по грабительским ценам.

Почему это происходит? Проблема в том, что водители-таксисты в своей массе не связаны особыми договорами со службами приема заявок. Хочет - едет, не хочет - берет перерыв. Конечно, компании такси имеют некоторые рычаги давления на водителей, но чаще всего они недостаточно весомые.

Другая проблема заключается в уровне компетенции водителя. В советское время таксисты были особой кастой водителей, их специально готовили. Любое ДТП с участием таксиста могло поставить крест на его карьере. Теперь же для трудоустройства необходимо наличие водительских прав и небольшое интервью или короткое обучение, сводящееся к умению пользоваться мобильным приложением. Кроме того, никто не проверяет состояние здоровья водителей. Недавно коллега рассказала один случай: водитель такси во время поездки едва ли не с гордостью сообщил, что не спит почти сутки. И в таком состоянии он возит пассажиров?! В те времена, когда водители работали в таксопарках, их, как и водителей общественного транспорта, обязательно осматривали перед выходом на смену.

А пассажиры?

Хочу заметить, что высокая конкуренция на рынке такси подействовала расхолаживающе не только на водителей, но и на некоторых пассажиров. От многих таксистов приходилось слышать истории о том, что, приезжая на место заявки, они никого не встречали. Почему? А потому что особо находчивые ребята сделали заявку в трех разных компаниях и ждали, какая машина приедет быстрее. А после этого даже не потрудились отменить прочие заказы. Впрочем, стоит заметить, что номера таких людей быстро оказываются в черных списках таксистов.