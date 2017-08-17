В конце лета и начале осени на участках высаживают землянику. Это дело стараются завершить до 15 сентября, чтобы растения могли укорениться до наступления холодов.



Опытные садоводы давно выработали для себя оптимальный алгоритм действий. Начинающим предлагаем задать себе несколько вопросов. Удастся набрать 10 баллов - значит, есть повод гордиться собой, заслуженная награда в виде богатого урожая гарантирована! Сегодня ликбез для читателей «КВ» проводит наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.

- Как выглядит хорошая рассада?

- Оптимальный вариант - рассада, взятая от чистосортных плодоносивших растений 1-го и 2-го года жизни. Лучше, если она выкопана недавно или подращена в стаканчиках. Рассада считается хорошей, если растение имеет не менее 3 развитых листов на коротких черешках, сильное сердечко и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6 - 7 см. Сильно вытянувшуюся рассаду со слабыми корешками лучше не использовать.

- Как сохранить рассаду при перевозке?

- Перед перевозкой корни рассады нужно обернуть влажной тканью, листья также прикрыть бумагой или тканью. Перевозить рассаду с незащищенной корневой системой в пластиковых мешочках нельзя!

- Нужно ли обрезать корни и листья перед посадкой?

- Очень длинные корни у рассады перед посадкой немного укорачивают (до 6 - 7 см), так как длинные корни трудно расправить, они будут загибаться, что плохо влияет на рост и развитие растений. Если стоит жаркая сухая погода, для уменьшения испарения обрезают нижние листья, оставляя один верхний развернувшийся лист и сердечко. Если корни немного подсохли, растения перед посадкой нужно поставить в воду.

- Где лучше разместить землянику и какой способ посадки применить?

- Землянику высаживают на солнечном месте. Допустима посадка в междурядьях молодого сада на расстоянии 1 м от штамба. Ряды обычно направляют по длинной стороне участка (если участок ровный).

При однострочном способе посадки растения размещают по схеме 70 х 15 - 20 см (в ряду 15 - 20 см, между рядами 70 см). При двустрочном в ряду расстояние между растениями оставляют 15 - 20 см, между лентами - 70 см, между строчками - 30 см.

Если участок открытый, можно посадить почаще, на затененных местах - пореже. Густота посадки также зависит от сорта: растения сильнооблиственных сортов размещают через 20 см в ряду, менее облиственные - через 12 - 15 см.

- Как правильно посадить землянику?

- Землянику высаживают в пасмурную дождливую погоду. Если сроки поджимают, а погода стоит сухая, высаживают как можно раньше утром или после полудня.

На отведенном месте делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместилась корневая система растений. Левой рукой подставляют растение земляники к вертикальной стенке лунки так, чтобы основание верхушечной почки - сердечко - было на одном уровне с землей. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались, и засыпают их землей примерно до половины лунки, плотно прижимают почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз уплотняют почву около растений обеими руками. После посадки поливают и мульчируют торфом или мелким перегноем.

- Какая посадка считается неправильной и как исправить ситуацию?

- Растения посажены неправильно, если верхняя часть корней находится над поверхностью почвы (корни обнажены) или сердечко (точка роста) заглублено в землю.

Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные сердечки часто выпревают. Засыпанные сердечки надо осторожно освободить от земли. Если корни у земляники обнажены, их присыпают землей и осаживают растения. Мелкая посадка приведет к гибели куста от вымерзания зимой или высыхания летом.

- Как сажают землянику на ровных участках и на склонах? Что делать, если на участке застаивается вода?

- На ровных участках землянику можно выращивать без гряд. На склонах растения размещают рядами поперек склона, чтобы лучше задерживались талые и дождевые воды.

В местах с недостаточным увлажнением лучше высаживать в бороздки глубиной 8 см и шириной 15 - 20 см.

Сырые участки лучше не отводить под землянику. Но если выбора нет, растения размещают на высоких грядах, ориентированных с севера на юг. Если участок задернен, гряды делают из дерна. Такие гряды более прочные - они меньше разрушаются от воды и обработки по сравнению с грядами, сделанными из мягкой земли. Ширина гряды 60 - 70 см. Между грядами оставляют дорожки шириной 35 см.

На более низких местах и внизу склонов лучше размещать поздние сорта во избежание подмерзания цветков при весенних заморозках. Сорта раннего и позднего сроков созревания лучше размещать по отдельности, чтобы после уборки можно было сразу приступать к обработке почвы.

- Сколько раз надо поливать землянику после посадки?

- Сразу после посадки землянику хорошо поливают (примерно 0,5 - 0,7 л воды на одно растение). Полив способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо слабой струей, так как сильная может выбить посаженное растение из земли.

В дальнейшем в сухую погоду поливают через день в течение 7 - 10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды постепенно увеличивают до 1 л.

При пасмурной дождливой погоде можно обойтись без полива.

- По какому принципу нужно выбирать сорта для посадки?

- Чтобы продлить срок потребления свежих ягод земляники, надо иметь на участке сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Среди них должны быть сорта десертные и пригодные для варки варенья. Все сорта должны быть районированными и высокоурожайными.

- В чем отличие ремонтантной земляники от обычной садовой земляники?

- Основное отличие заключается в том, что ремонтантные сорта непрерывно плодоносят продолжительное время - начиная с конца июня и почти до осени. Это объясняется тем, что период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов сильно растянут, и тем, что цикл развития зачатков цветоносов в условиях высоких летних температур проходит быстро. Ремонтантные сорта плодоносят как на основных кустах, так и на усах. Сроки и способы посадки ремонтантной земляники ничем не отличаются.