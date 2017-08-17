Опытные садоводы давно выработали для себя оптимальный алгоритм действий. Начинающим предлагаем задать себе несколько вопросов. Удастся набрать 10 баллов - значит, есть повод гордиться собой, заслуженная награда в виде богатого урожая гарантирована! Сегодня ликбез для читателей «КВ» проводит наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА. 

- Как выглядит хорошая рассада?
- Оптимальный вариант - рассада, взятая от чистосортных плодоносивших растений 1-го и 2-го года жизни. Лучше, если она выкопана недавно или подращена в стаканчиках. Рассада считается хорошей, если растение имеет не менее 3 развитых листов на коротких черешках, сильное сердечко и хорошо развитую мочку корней длиной не менее 6 - 7 см. Сильно вытянувшуюся рассаду со слабыми корешками лучше не использовать.

- Как сохранить рассаду при перевозке?
- Перед перевозкой корни рассады нужно обернуть влажной тканью, листья также прикрыть бумагой или тканью. Перевозить рассаду с незащищенной корневой системой в пластиковых мешочках нельзя!

- Нужно ли обрезать корни и листья перед посадкой?
- Очень длинные корни у рассады перед посадкой немного укорачивают (до 6 - 7 см), так как длинные корни трудно расправить, они будут загибаться, что плохо влияет на рост и развитие растений. Если стоит жаркая сухая погода, для уменьшения испарения обрезают нижние листья, оставляя один верхний развернувшийся лист и сердечко. Если корни немного подсохли, растения перед посадкой нужно поставить в воду.

- Где лучше разместить землянику и какой способ посадки применить?
- Землянику высаживают на солнечном месте. Допустима посадка в междурядьях молодого сада на расстоянии 1 м от штамба. Ряды обычно направляют по длинной стороне участка (если участок ровный).
При однострочном способе посадки растения размещают по схеме 70 х 15 - 20 см (в ряду 15 - 20 см, между рядами 70 см). При двустрочном в ряду расстояние между растениями оставляют 15 - 20 см, между лентами - 70 см, между строчками - 30 см.
Если участок открытый, можно посадить почаще, на затененных местах - пореже. Густота посадки также зависит от сорта: растения сильнооблиственных сортов размещают через 20 см в ряду, менее облиственные - через 12 - 15 см.

- Как правильно посадить землянику?
- Землянику высаживают в пасмурную дождливую погоду. Если сроки поджимают, а погода стоит сухая, высаживают как можно раньше утром или после полудня.
На отведенном месте делают лунки такого размера, чтобы в них свободно разместилась корневая система растений. Левой рукой подставляют растение земляники к вертикальной стенке лунки так, чтобы основание верхушечной почки - сердечко - было на одном уровне с землей. Правой рукой расправляют корни, чтобы они не загибались, и засыпают их землей примерно до половины лунки, плотно прижимают почву к нижней части корней. Затем засыпают всю лунку и еще раз уплотняют почву около растений обеими руками. После посадки поливают и мульчируют торфом или мелким перегноем. 

- Какая посадка считается неправильной и как исправить ситуацию?
- Растения посажены неправильно, если верхняя часть корней находится над поверхностью почвы (корни обнажены) или сердечко (точка роста) заглублено в землю.
Глубокая посадка может привести к большим выпадам, так как засыпанные сердечки часто выпревают. Засыпанные сердечки надо осторожно освободить от земли. Если корни у земляники обнажены, их присыпают землей и осаживают растения. Мелкая посадка приведет к гибели куста от вымерзания зимой или высыхания летом.

- Как сажают землянику на ровных участках и на склонах? Что делать, если на участке застаивается вода?
- На ровных участках землянику можно выращивать без гряд. На склонах растения размещают рядами поперек склона, чтобы лучше задерживались талые и дождевые воды.
В местах с недостаточным увлажнением лучше высаживать в бороздки глубиной 8 см и шириной 15 - 20 см.
Сырые участки лучше не отводить под землянику. Но если выбора нет, растения размещают на высоких грядах, ориентированных с севера на юг. Если участок задернен, гряды делают из дерна. Такие гряды более прочные - они меньше разрушаются от воды и обработки по сравнению с грядами, сделанными из мягкой земли. Ширина гряды 60 - 70 см. Между грядами оставляют дорожки шириной 35 см.
На более низких местах и внизу склонов лучше размещать поздние сорта во избежание подмерзания цветков при весенних заморозках. Сорта раннего и позднего сроков созревания лучше размещать по отдельности, чтобы после уборки можно было сразу приступать к обработке почвы.

- Сколько раз надо поливать землянику после посадки?
- Сразу после посадки землянику хорошо поливают (примерно 0,5 - 0,7 л воды на одно растение). Полив способствует более плотному прилеганию земли к корням. Поливать надо слабой струей, так как сильная может выбить посаженное растение из земли.
В дальнейшем в сухую погоду поливают через день в течение 7 - 10 дней, пока растения не приживутся. Расход воды постепенно увеличивают до 1 л.
При пасмурной дождливой погоде можно обойтись без полива.

- По какому принципу нужно выбирать сорта для посадки?
- Чтобы продлить срок потребления свежих ягод земляники, надо иметь на участке сорта раннего, среднего и позднего сроков созревания. Среди них должны быть сорта десертные и пригодные для варки варенья. Все сорта должны быть районированными и высокоурожайными.

- В чем отличие ремонтантной земляники от обычной садовой земляники?
- Основное отличие заключается в том, что ремонтантные сорта непрерывно плодоносят продолжительное время - начиная с конца июня и почти до осени. Это объясняется тем, что период закладки плодовых почек у ремонтантных сортов сильно растянут, и тем, что цикл развития зачатков цветоносов в условиях высоких летних температур проходит быстро. Ремонтантные сорта плодоносят как на основных кустах, так и на усах. Сроки и способы посадки ремонтантной земляники ничем не отличаются.