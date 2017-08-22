С 25 по 27 августа под Казанью, в поселке Крутушка, пройдет IX международный этнический фестиваль «Крутушка».

«Крутушка» - это встреча с красочным миром традиционной культуры разных народов: современная этномузыка, аутентичный фольклор, мастер-классы, ярмарка ремесленников, различные арт-проекты, выставки, театральные и танцевальные представления, презентации кинофильмов.

В бурные 60-е годы, знаменитые молодежным бунтом этого поколения, этническая музыка стала символом свободы. Она очень органично переплелась с роком и практически получила второе рождение. Теперь это течение - world music - набрало еще большую популярность. Вот и в это лето в Крутушку на «Крутушку» приедут всемирно известная в этом жанре группа «Намгар» из Бурятии, фьюжн-фолк-джаз трио Сергея Клевенского Kle2Go из Москвы, любимцы молодежи - группа

«Аргымак» из Башкортостана, ансамбль «Торама» из Мордовии. Подарком для зрителей станет концерт Bognar Szilvia es az etNoe из Будапешта - проекта венгерской фолк-певицы и прогрессивных музыкантов, который впервые состоится в России.

Другая грань «Крутушки» - исконные традиции народов. На фестивале прозвучат старинные песни татар, кряшен, русских, марийцев, чувашей, удмуртов. Для зрителей готовится множество уникальных мастер-классов: по горловому пению, изготовлению традиционного пастушьего рожка и тростниковой флейты, по игре на варгане, татарских гуслях, экзотическом австралийском диджериду и ультрасовременном инструменте - ханге. А еще гости «Крутушки» попробуют своими руками создать уникальные вещи вместе с кузнецами и гончарами, выступить в роли резчика, ткача, ювелира.

Фестиваль «Крутушка» традиционно семейный, призван объединить представителей старших и младших поколений, создать среду общения, основанную на передаче уникальных знаний, народной мудрости.