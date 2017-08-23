Желание сменить поликлинику хотя бы раз, но посещало, наверное, многих татарстанцев. Одних не устраивает местоположение медучреждения, другим не нравится обслуживание и работа персонала, третьи недовольны очередями. Причин может быть сколько угодно.



«КВ» решили разобраться, сколько раз пациент может воспользоваться подобным правом, при каких условиях, по каким причинам ему может быть отказано в прикреплении к другой поликлинике и так далее. За разъяснениями мы обратились в Минздрав РТ и к начальнику управления здравоохранения Казани Ильнуру Халфиеву. Вот что нам удалось выяснить.

Прикрепиться может каждый

Возможностью прикрепиться к любой новой поликлинике раз в год может воспользоваться каждый человек. Единственное условие - наличие страхового полиса ОМС. Отметим, что такого понятия, как «открепление», официально не существует. Поэтому для ухода из старой поликлиники представления каких-либо документов вам не требуется. А вот для прикрепления полиса ОМС к любой вас радующей новой поликлинике необходимо будет обратиться туда с заявлением. В нем вы укажете ФИО, пол, место рождения, наименование и фактический адрес поликлиники, принявшей заявление, фактический адрес проживания, причину выбора. Как видим, ничего сложного заполнять не придется.

Какие документы нужны

При подаче заявления для детей до 14 лет необходимо будет предъявить оригиналы свидетельства о рождении, полиса ОМС, документа, удостоверяющего личность законного представителя ребенка. Людям 14 лет и старше потребуется полис ОМС, а также паспорт или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта.

Когда оказывают?

После подачи заявления в выбранную вами поликлинику необходимо будет дождаться ответа. Он может оказаться и отрицательным. Отказать в прикреплении вам действительно могут, но только в одном случае - если имеется превышение количества населения на участке установленных норм, проще говоря, переполненность поликлиники. Однако в большинстве случаев татарстанцы получают уведомления о принятии на медобслуживание в выбранной ими поликлинике. Кстати, помните, что в поликлинике по месту жительства отказать в прикреплении не имеют права, даже если она переполнена. При изменении места жительства необходимо будет предъявить документ, подтверждающий данный факт.

Если же у вас в процессе прикрепления возникли вопросы или какие-либо трудности, не нужно расстраиваться или терять время в спорах в стенах поликлиники. Вы смело можете обратиться в свою страховую компанию. Даже не просто можете, а нужно так сделать.

- В первую очередь с возникающими вопросами граждане должны обращаться в свою страховую компанию. Это их прямая функция - информировать население и контролировать оказание медпомощи в медучреждениях. Именно они являются плательщиками в отношении застрахованных лиц, - подчеркнул Ильнур Халфиев.

Почему раз в год

Есть даже те, кто возмущается тем, почему право прикрепления дается населению всего раз в год. У пациентов все еще остается немало недовольства в отношении поликлиник, и путем проб и ошибок они могли бы найти идеальное для себя медучреждение. Однако если дать жителям право менять поликлинику каждый месяц, то организациям первичного звена будет очень трудно планировать свою хозяйственную деятельность и соответственно оказывать качественные услуги.

О медпомощи на дому

С момента прикрепления вы можете легко и спокойно обращаться в новую поликлинику. Однако нередко возникают неотложные состояния, когда нам требуется помощь на дому. В этом случае оказывать ее будет не выбранная вами поликлиника, а старая - по адресу фактического проживания. Ничего плохого в этом нет: сделано так для оперативного приезда и помощи врачей.

Сколько времени уйдет

Остается еще один вопрос, пожалуй, один из главных: сколько времени займет весь процесс с момента подачи заявления до прикрепления к нужной поликлинике? В казанском горздраве нам рассказали, что максимальный срок прикрепления полиса ОМС к медицинской организации составляет 12 рабочих дней. При возникновении неотложной и экстренной ситуации помощь вам окажут в день обращения независимо от прикрепления.

По каким причинам

Напоследок мы решили выяснить, по каким причинам татарстанцы прикрепляются к новым поликлиникам и делают ли это вообще. На пороге одной из казанских поликлиник обратились к пациентам с данными вопросами. Оказалось, что некоторые из них о такой возможности даже не знали, хотя эта тема достаточно часто обсуждается в СМИ. Другие же не раз подумывали сменить поликлинику, но пока на такой шаг не решились. Среди двух главных причин желания выбрать другую поликлинику нам назвали отсутствие необходимых узких специалистов на местах (особенно остро эта проблема стоит летом в период отпусков), а также грубость работников регистратуры.

- Работники регистратуры - это лицо поликлиники. Как они нас принимают, так мы и относимся затем к врачам, работающим здесь, к самому учреждению. Это «лицо» должно быть хотя бы доброжелательным, отзывчивым и проявлять соучастие. Если не могут, например, найти нашу амбулаторную карту, то не нужно гонять нас, пожилых, к врачам по этажам в поисках ее. Верим, что скоро все изменится в лучшую сторону, тогда и менять поликлиники мало кому понадобится, - поделилась пенсионерка Альфира Раилевна.