Овен

Ваше финансовое положение вполне удовлетворительное, удается даже кое-что отложить. В делах следует воздержаться от резких шагов и непродуманных решений. Если суждены какие-то изменения в вашей жизни, то это произойдет только в конце рабочей недели.

Телец

В личной жизни возможны положительные изменения. Порадуют успехи детей и вашей второй половинки. Неприятности на работе исключены. Возможно, вам удастся приобрести то, о чем вы давно мечтали, и речь идет не только о материальном.

Близнецы

Не исключено, что вы ощутите на себе неблагоприятное воздействие завистливого и недоброго человека из своего ближайшего окружения. Поэтому на этой неделе лучше быть менее активным в общении - так вам удастся сохранить душевное равновесие и избежать головной боли.

Рак

Будьте внимательны к знакам судьбы, чтобы не пропустить что-то важное для себя. Старайтесь не опаздывать ни в чем и нигде - промедление чревато новыми сложностями и на работе, и в личной жизни; лучше хотя бы на полшага опережать события и действия других.

Лев

Размеренное течение вашей жизни ничем не нарушится. Поэтому на этой неделе вам следует продумать тактику и стратегию своего поведения и на работе, и в семье, и среди друзей. Не исключено, что придется поменять свои ориентиры и подходы во многих жизненных ситуациях.

Дева

Возникнет желание изменить свой образ жизни, обновить круг знакомых и пересмотреть отношения с любимым. Что-то вам удастся легко и без проблем, а что-то выполнить не получится. Финансовые вопросы будут решаться быстро и с большой выгодой для вас.

Весы

Новая информация этой недели будет вам только полезна и принесет решение одного из давних финансовых вопросов. Действовать в одиночку, самостоятельно не следует - лучше воспользоваться помощью проверенных партнеров и советами друзей.

Скорпион

Есть риск перенапряжения физического и эмоционального из-за нестабильной обстановки на работе и несогласованности действий коллег. Вам следует абстрагироваться от реальности и попробовать выработать новый взгляд на то, что происходит вокруг вас.

Стрелец

Не сдерживайте свои желания и эмоции - пусть они выйдут наружу, чтобы освободить место для новых впечатлений и ощущений. Избегайте споров, особенно с домашними, лучше сохраняйте нейтралитет. Вполне возможна деловая встреча с давним партнером.

Козерог

Не исключены обидные промахи, хотя в целом дела будут идти неплохо. Конец недели принесет финансовую удачу; если вы серьезно отнесетесь к предложению своего дальнего родственника, то, фантастическое на первый взгляд, оно окажется очень выгодным.

Водолей

Во всех своих делах и поступках следует руководствоваться голосом разума и интуицией. Особенно это важно, если попадете в двусмысленную ситуацию, а она на этой неделе у вас неизбежна. Небольшие проблемы возникнут в общении с родителями.

Рыбы

Вам придется держать под контролем сразу несколько дел. Не все они будут приятными и успешными. Но вам в определенный момент удастся повернуть ситуацию в свою сторону. При этом не делитесь с другими своими сомнениями и исканиями, вы отлично справитесь сами.