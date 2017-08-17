Я долгое время работала врачом в учреждении здравоохранения. Теперь назначена на должность заместителя главного врача. Будет ли данный период работы учитываться в специальный стаж при назначении досрочной пенсии по старости в связи с лечебной деятельностью?

Татьяна



Как пояснила руководитель группы оценки пенсионных прав застрахованных лиц управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани Е.Иванык, в стаж на досрочное назначение пенсии за выслугу лет засчитываются периоды работы в качестве врачей-руководителей, если они осуществляют врачебную деятельность. Врачам-руководителям наряду с выполнением основных должностных обязанностей (руководство учреждением) по их желанию разрешается вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности с оплатой в размере до 25% должностного оклада врача соответствующей специальности.

Врачи-руководители учреждений (например, главный врач, заместитель главного врача) могут пользоваться правом на досрочную пенсию по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения, если документально подтвердят осуществление врачебной деятельности с указанием периода работы со ссылкой на приказ о разрешении выполнения работы по врачебной специальности. При этом не требуется подтверждения какого-либо конкретного объема выполняемой врачебной деятельности.

В вашем случае при наличии приказа о разрешении выполнения работы по врачебной специальности в пределах рабочего времени по основной должности данный период работы будет включен в специальный стаж при назначении досрочной пенсии по старости в связи с лечебной деятельностью.