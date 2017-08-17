С моей пенсии начали производиться удержания. Какой максимальный процент может удерживаться из пенсии и на основании каких документов производят удержания?

Ирина Алексеевна



Как пояснила начальник отдела выплаты пенсии управления Пенсионного фонда России в Ново-Савиновском районе г. Казани И.Ибрагимова, удержания из страховой пенсии и фиксированной выплаты к страховой пенсии производятся территориальными органами Пенсионного фонда (далее ТО ПФР) на основании исполнительных документов, решений ТО ПФР о взыскании излишне выплаченных сумм и решений судов о взыскании сумм вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера.

К исполнительным документам относятся исполнительные листы, судебные приказы, судебные акты. Часто исполнительный документ (его копия) направляется в ТО ПФР судебным приставом-исполнителем.

По общему правилу на основании исполнительных документов может быть удержано не более 50 процентов страховой пенсии. Однако при взыскании с пенсионера алиментов на несовершеннолетних детей, денежных средств в возмещение вреда, причиненного здоровью, или в связи со смертью кормильца в возмещение ущерба, причиненного преступлением, возможно удержание не более 70 процентов указанных выплат. Также удержания могут быть осуществлены на основании решений органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, но при этом размер удержания не должен превышать 20 процентов страховой пенсии.

Законом установлен лишь максимальный размер удержания из страховой пенсии. Конкретный размер удержаний определяет судебный пристав-исполнитель, направляющий исполнительный документ в ТО ПФР.

В практике работы управления Пенсионного фонда частыми причинами удержаний из пенсии являются неуплата налогов, неуплата жилищно-коммунальных услуг, долги по кредитам и займам.