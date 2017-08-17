Что дает человеку регистрация «личного кабинета» на сайте Пенсионного фонда РФ?

Ринат абый



Уважаемый Ринат абый, как разъяснили в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, электронный сервис «Личный кабинет гражданина» позволяет гражданам получить информацию о сформированных пенсионных правах, количестве пенсионных баллов и длительности стажа, учтенных на его индивидуальном лицевом счете в ПФР. Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей страховой пенсии. Также в «личном кабинете гражданина» можно воспользоваться усовершенствованной версией пенсионного калькулятора. Он учитывает уже сформированные пенсионные права в пенсионных баллах и стаж.

Используя сервис «Личный кабинет гражданина», граждане могут подать широкий спектр заявлений на оказание государственных услуг ПФР. Такой способ обращения делает необязательным личный визит гражданина в ПФР.

Доступ к «Личному кабинету гражданина» имеют все пользователи, прошедшие регистрацию в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Для граждан, не зарегистрированных в ЕСИА, также доступен ряд услуг на сайте ПФР. Это запись на прием, направление обращения в ПФР, онлайн-консультирование, заказ справок и документов и т.д.

В этом году ПФР также разработал бесплатное мобильное приложение, доступное для платформ iOS и Android, которое дает возможность пользователям мобильных устройств воспользоваться ключевыми функциями, которые представлены в электронном сервисе «Личный кабинет гражданина» на сайте Пенсионного фонда России.