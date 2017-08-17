Собираюсь устраиваться на работу. Подскажите, где можно оформить и получить СНИЛС.

Максим



Уважаемый Максим, в управлении Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани пояснили, что СНИЛС - это страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательного пенсионного страхования.

Помимо того что СНИЛС нужен для формирования пенсии, он необходим для получения государственных услуг в электронном виде и льгот, сокращения количества документов при получении различных услуг и др.

Как получить СНИЛС взрослым

- При устройстве на работу.

При заключении трудового договора или договора гражданско-правового характера работодатель в течение двух недель отправляет данные сотрудника и заполненную анкету в территориальный орган Пенсионного фонда России. Страховое свидетельство со СНИЛС оформляется в течение трех недель, передается сначала работодателю, который выдает его сотруднику.

- Самостоятельно в Пенсионном фонде России или МФЦ по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии.

Необходимо предъявить паспорт и заполнить анкету. Такую же процедуру проходят те, кто добровольно делает отчисления на свою будущую пенсию в Пенсионный фонд России за себя или за другого человека.

Как получить СНИЛС детям

Для получения страхового свидетельства со СНИЛС для ребенка до 14 лет родители со своим паспортом и свидетельством о рождении ребенка могут обратиться в Пенсионный фонд России или МФЦ по месту жительства или фактического проживания, если между ПФР и МФЦ заключено соглашение о взаимодействии. Дети старше 14 лет могут обратиться самостоятельно со своим паспортом.

В случае потери СНИЛС

СНИЛС предоставляется каждому гражданину один раз и навсегда и закрепляется только за ним. В случае потери восстановить свидетельство просто.

Если вы работаете, обратитесь в отдел кадров с заявлением о выдаче дубликата. Если вы относитесь к категории самозанятого населения, обратитесь в Пенсионный фонд России по месту своей регистрации в качестве страхователя с заявлением о выдаче дубликата. Неработающие граждане должны подать заявление о восстановлении «зеленой карточки» в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания.

СНИЛС при смене фамилии

Личные данные, указанные в СНИЛС, должны соответствовать данным паспорта, поэтому при смене фамилии необходимо поменять страховое свидетельство на новое. Для этого в Пенсионный фонд России по месту регистрации (в том числе временной) или фактического проживания подается (через работодателя или лично) заявление об обмене страхового свидетельства. Прежнее страховое свидетельство прикладывается к заявлению. При личной подаче заявления необходимо иметь при себе паспорт с новой фамилией. Все изменения отражаются на индивидуальном лицевом счете гражданина, и ему выдается страховое свидетельство с тем же СНИЛС, но с измененной фамилией.