Больше половины жителей Татарстана считают своей главной проблемой выживания в нынешних условиях высокие цены на товары на рынках и в магазинах. Лишь 7,5% населения республики относят к другим трудностям и коррупцию в обществе. По значимости в обыденной жизни это явление скатилось во вторую десятку неприятностей, заняв мистическое 13-е место.



Таковы итоги социологического опроса «Изучение мнения населения о коррупции в Республике Татарстан», проведенного Комитетом Республики Татарстан по социально-экономическому мониторингу. Об этих результатах первого полугодия текущего года на встрече с журналистами в ИА «Татар-информ» рассказала начальник информационно-аналитического отдела Комитета РТ по соцмониторингу Эльвира Юрасова.

- Доля тех, кого волнует проблема коррупции, стабильно сокращается с каждым годом, - отметила Юрасова.

Причина не вполне ясна: неужели и впрямь коррупционеров стало меньше? Скорее здесь другое. Причина падения интереса к взяточникам и казнокрадам банальна: в первую очередь татарстанцам приходится думать о себе, а уж в тринадцатую - о коррупции в быту. Так, например, своей второй главной проблемой после непомерных цен жители республики считают трудоустройство. Затем честных трудящихся неотступно преследует следующий логичный вопрос: как потом прожить на низкую зарплату, хотя формально ты и трудоустроен? Да еще когда и ту задерживают?!

Примечательно, что не только добыча хлеба насущного заботит сейчас татарстанцев. Почти 20% опрошенных ответили, что их волнует ухудшение экологической обстановки. Мол, какую планету мы оставим в наследство детям? Так что глобальные проблемы мира и серьезное философское отношение к жизни по-прежнему продолжают занимать умы российского общества.

Если говорить о взятковымогателях и взяткодателях, то здесь татарстанцы считают так: наш взяточник не хуже, но и не нахальней обычного, среднероссийского мздоимца.

А вот следующий пункт соцопроса по коррупции весьма примечателен. Готовы дать взятку при случае 52% татарстанцев. Какие же это случаи? 37,1% опрошенным элементарно жаль времени, поэтому они решают свой вопрос по-быстрому, без традиционной бюрократической волокиты, мол, лучше дать на лапу - да и дело с концом, желательно благополучным. Другие, а это 28,2% опрошенных, даже удивляются: «Ну а как же не дать? Ведь так делают все». И лишь меньше одного процента татарстанцев в открытую признаются, дескать, не виноватый я, он сам вымогал взятку.

Кто остается, по мнению населения, в числе главных коррупционеров? Этот список практически не меняется на протяжении последнего времени. Непочетное первое место уверенно занимают сотрудники ГИБДД - так считают больше половины опрошенных. На втором месте с 45% - врачи и медицинские сотрудники. Тройку лидеров замыкают преподаватели вузов - 41,5% опрошенных. Далее по убыванию следуют сотрудники военкоматов, полицейские, директора предприятий, работники прокуратуры, судьи (!), сотрудники учреждений исполнения наказаний. Как ни странно, мало любимые народом чиновники республиканских министерств и ведомств заняли последнюю строчку в этом антирейтинге: склонность к коррупции в них видят лишь 10,3% населения.

Еще одна характерная черта российского общества - у нас нет врожденной привычки, как у немцев, стучать на соседа. Более половины опрошенных татарстанцев не намерены сообщать о факте коррупции. Поэтому 48,2% опрошенных не готовы принимать участие и в антикоррупционных мероприятиях, проводимых под эгидой власти, считая это обязанностью самой власти. Главный совет и посыл большинства татарстанцев в борьбе с коррупцией остается прежним: необходимо ужесточить законодательство по борьбе с коррупцией. А пожелание правоохранительным органам - эффективней работать в этом непростом, но таком важном деле для всего общества в целом.

Кстати

По итогам 2016 года решается вопрос о привлечении четырех министров в Республике Татарстан к дисциплинарной ответственности. Причина - предоставление министрами неполных, недостоверных сведений о доходах.