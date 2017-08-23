87-летняя пенсионерка из Казани никак не могла предположить, что ее затея с обустройством дачного дома может вылиться в такую головную боль. С недавних пор из-за ремонтных работ она потеряла покой и сон.



«С вас задаток!»

Ольга Ивановна (имя пенсионерки по ее просьбе изменено. - Прим. ред.) говорит, что раньше, пока здоровье позволяло, строительством и ремонтом занимался муж, все у него в руках ладилось. Но годы берут свое - сейчас супругу почти 90 лет. Дети и внуки заняты на работе, вот и захотела пенсионерка решить вопрос строительства веранды на даче самостоятельно, хотя сама несколько лет назад перенесла операцию на тазобедренном суставе и с тех пор передвигается с трудом с помощью костыля.

Все началось в сентябре прошлого года. Прочитав объявление в одной рекламной газете о том, что бригада строителей быстро и качественно делает дачные ремонты, при этом предоставляя пенсионерам скидку в 15%, инвалид II группы Ольга Ивановна решила позвонить по указанному телефону. На том конце провода некий Владимир заверил ее, что пристроить веранду к дому под силу их строителям. Через пять дней на участок пенсионерки, расположенный в Высокогорском районе, приехали двое парней.

Первый тревожный звоночек появился, когда женщина спросила имена тех, с кем ей предстояло иметь дело. Никакого Владимира среди них не было. За главного, по всей видимости, был Сергей. «Он как-то сразу не вызвал у меня доверия, я еще подумала, что очень на бандита похож. А когда я спросила про договор, мол, надо бы заключить, он ответил, что для этого нужно ехать с ним в офис. Я побоялась, естественно, с ним куда-то ехать», - делится своими переживаниями пожилая женщина. Тогда Сергей попросил у пенсионерки задаток в 50 тысяч, в то время как вся работа была оценена в 120 тысяч рублей. А пока Ольга Ивановна ходила за деньгами в комнату, Сергей написал на клочке бумаги расписку, где обозначил, что взял 70 тысяч в качестве задатка. Другой мужчина Марат все это время разговаривал с супругом Ольги Ивановны.

- Я ему говорю: как семьдесят? Мы же о пятидесяти договаривались! - продолжает свой рассказ пенсионерка. - Но Сергей меня заверил, что работа будет сделана быстро и материалы привезут уже завтра. Пришлось мне отдать 70 тысяч.

Честно говоря, клочок бумаги, который показала Ольга Ивановна, где неразборчивым почерком написана фамилия того, кто взял деньги, от кого и за что, мало похож на расписку…

Неужели обманут?

Но и суммы задатка Сергею было мало. Не успели «строители» далеко уехать, как через полчаса Сергей вновь вернулся к Ольге Ивановне - уже на другой машине. Пенсионерка отметила, что номера у нее другого региона. «Разве вы не казанский?» - только и успела спросить Ольга Ивановна у нежданного гостя, который стал напористо требовать остаток от полагающейся за всю работу суммы. «Он даже не дал мне дверь закрыть. Я еще подумала - ударит меня чем-нибудь по голове, и все… Такой заберет деньги если не по моей воле, то силой. Пришлось отдать еще 45 тысяч на свой страх и риск. Потом всю ночь не спала, переживала, приедут ли строители на следующий день. Договора нет, паспортных данных тоже, одна расписка… Позвонила Сереже, а он сказал, чтобы я не расстраивалась, они не обманут», - делится переживаниями женщина.

«Мы не строители, не плотники»

К большой радости пенсионерки, бригада приехала на следующий день с материалом, как и было обещано. Правда, Сергея среди них уже не было. За главного теперь был Марат, который приезжал накануне. В подсобниках двое студентов. Принялись ломать крылечко, чтобы сделать веранду. И тут Ольга Ивановна поняла, что имеет дело с дилетантами:

- Доски были наполовину некачественными, нестроганными, много горбыля. Сооружая веранду, ребята клали бревна прямо на землю. Я сказала, что так они быстро сгниют. Мне ответили, что больше им ничего не дали. Тогда я вытащила кусок рубероида, который у нас остался, и заставила переделать. В конце, когда сделали крышу, я обратилась к Марату, чтобы посоветовал мне, какое окно сделать. А тот и говорит: «Я ведь, тетя Оля, не строитель… Подремонтировать что и забор сделать могу, а в строительстве не силен». Вот тебе и строительная бригада! Кстати, тогда я и предложила Марату выступить в суде свидетелем, если что. Деньги-то все, как он сказал, Сергей себе присвоил, заплатив лишь по 5 тысяч студентам. Поэтому оставшиеся 5 тысяч я отдала Марату.

А где купить акт приемки?

Подняв кое-как крышу, горе-строители уехали, оставив необтесанные стены и кучу недоделок внутри. Правда, в подарок сделали окно 50 на 50 сантиметров... Во время дождя крыша течет, а соседские девчонки то и дело занозят руки, поднимаясь на веранду к Ольге Ивановне. Всю зиму, весну и лето пенсионерка названивала Сергею, чтобы приехал, посмотрел, что его «бригада» наделала. «Да это и на веранду-то мало похоже, больше на конуру собачью», - сокрушается пенсионерка. И потом, а как же процедура приемки-сдачи?! Но Сергею все некогда: то работа держит, то он в Москве, то со здоровьем проблемы. Когда терпение лопнуло, Ольга Ивановна написала заявление в отдел полиции по месту жительства. Свидетеля, как полагается по закону жанра, и след простыл. Дело передали в Высокогорский район по местонахождению дачного участка. Сергея нашли по телефону, пригласили в отдел полиции, и вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки. Но недавно по почте пенсионерке пришел ответ, что в возбуждении уголовного дела ей отказано: мол, договаривались вы только на словах, подтверждающих документов никаких. Есть у Ольги Ивановны и претензии к показаниям мужчин, которые расходятся с ее показаниями. Несмотря на возраст, пенсионерка настроена решительно, не намерена сдаваться и уже пишет ходатайство в республиканскую прокуратуру.

Вместо резюме

«Конечно, я сама во всем виновата», - сокрушается пенсионерка. Ведь было предчувствие, что добром дело не закончится. Да и невдомек ей, что число афер, жертвами которых чаще всего становятся доверчивые пенсионеры, растет из года в год. Обманщики не дремлют и, кажется, ежедневно придумывают все новые и новые способы отъема денег у населения. Хорошо, если рядом окажутся близкие, которые уберегут своих престарелых родственников от опрометчивого шага...

Комментарий юриста Руслана Галиуллина

- При оказании каких-либо услуг (выполнении работ), будь то финансовые услуги, медицинские либо работы по договору бытового подряда, я рекомендую в обязательном порядке заручаться двумя документами - соответствующим договором и документом, свидетельствующим о внесении оплаты (расходный ордер, кассовый чек и т. д.).

Перед началом оказания услуг (выполнения работ) обязательно внимательно ознакомьтесь с предлагаемой исполнителем формой договора. Если не можете понять каких-то моментов, посоветуйтесь со знакомым юристом либо сведущим человеком, который, по вашему мнению, может проконсультировать в таком вопросе. Кроме того, если вам не нравятся отдельные положения предложенного договора, без раздумий требуйте исключения либо изменения таких пунктов, в противном случае у вас всегда остается возможность обратиться к любому другому исполнителю, который будет более сговорчив с вами.

Обратите внимание, чтобы в договоре было указано, что должен сделать исполнитель, стоимость работ и сроки оказания услуг (выполнения работ). И еще не пожалейте сил и времени, чтобы съездить в офис к исполнителю хотя бы ради того, чтобы убедиться, что это серьезная фирма, имеющая соответствующий штат работников и руководителя, хотя и такие обстоятельства не гарантируют в наше время защиту от мошенников. И еще раз повторюсь: в обязательном порядке при передаче любых, даже самых незначительных сумм требуйте от исполнителя платежный документ, свидетельствующий о внесении платы.

Кроме того, если исполнитель будет вас просить подписать авансом акт приемки-сдачи выполненных работ, ни в коем случае не делайте этого, поскольку при возникновении спора о качестве работ (услуг) такой акт может лишить вас возможности доказать их некачественность. То есть подписывать акты приемки нужно только по факту оказания услуг (выполнения работ) и в случае, когда вы убедились в том, что такие услуги оказаны исполнителем добросовестно. Все эти меры в дальнейшем хотя бы сделают небезнадежным ваше обращение в суд в случае нарушения исполнителем своих обязательств по договору.