С трепетным волнением и теплотой в душе вспоминаю годы своей юности. В 1964 году после окончания школы я пришла работать в 17-й цех химического завода им. В.И.Ленина сборщицей светильников. На очередном отчетно-выборном комсомольском собрании меня избрали комсомольским лидером.



Начало пути

В то время в цеху работали свыше 100 человек комсомольцев и молодежи. Нагрузка серьезная и ответственная, зато рядом всегда старшие товарищи: парторг цеха Герман Фролович Ермаков, начальник цеха Валентина Михайловна Панова и моя старшая сестра Елена. Мы с комсомольским активом цеха создали группы, где выбрали групкомсорга. Я предложила устроить «Соревнование добрых дел» между группами. Разработали систему баллов и каждый квартал подводили итоги.

Учитывались прежде всего производственные показатели, качество выполняемых работ, трудовая дисциплина, охват комсомольцев средним образованием, успеваемость в школе рабочей молодежи, участие в спортивных соревнованиях, смотрах художественной самодеятельности. Благо завод имел свой прекрасный Дворец культуры, спортзал, стадион, спортплощадку. Цель задуманного одна - комсомольско-молодежный коллектив 17-го цеха должен быть лучшим на заводе. Кроме того, мы взяли шефство над воинской частью. Проводили встречи, концерты, лыжные забеги. Наш завод строил дома для своих рабочих. И в свободное от работы время мы выходили на субботники, убирали строительный мусор, мыли окна, полы.

Кстати, с 1964 года и до сих пор я живу в одном из таких домов.

Комсомольцы-добровольцы

Однажды у нас в цеху возникла идея организовать торжественный прием в комсомол молодежи, которая по разным причинам до сих пор не вступила в него. Провели среди нее агитационно-разъяснительную работу, сделали косметический ремонт красного уголка - руководство цеха выделило нам все необходимое для работы. После рабочей смены мы перевоплощались в маляров, штукатуров, столяров. Прием в члены ВЛКСМ проводился на открытом комсомольско-партийном собрании, где присутствовали комсорги других цехов, члены комитета комсомола завода. После торжественной клятвы все стоя исполняли песню «Комсомольцы-добровольцы».

Мы периодически проводили рейды боевой комсомольской дружины (БКД), четко и слаженно работал в цеху «Комсомольский прожектор», члены которого выявляли нарушения в организации безопасности рабочих мест. Контроль осуществлялся и за расходом сырья и материалов. Итоги каждого рейда освещались в стенной газете «Светильник».

Надо сказать, что наши промышленные светильники были очень востребованы в республике и за ее пределами, и допустить срыва производственного плана мы никак не могли. Напряженный сдельный труд на производстве мы старались разнообразить активным отдыхом. Получив на заводской спортбазе инвентарь, отправлялись на природу, где устраивали турниры по волейболу, шашкам, шахматам, соревновались за звание лучшего рыбака или того, кто вкуснее приготовит уху.

Вечером всех ждали песни под гитару у костра. Эти мероприятия сплачивали коллектив, где каждый мог проявить творческие, технические таланты, лидерские качества.

Я в рядах КПСС

В 1967 году я вступила в ряды КПСС и, уже будучи членом партийного бюро цеха, продолжала работу с молодежью. Мне тогда очень пригодился опыт комсомольского лидера. В 1969-м меня пригласили в обком ВЛКСМ, где предложили принять участие в работе ревизионной комиссии. В голове молнией пронеслась мысль: «Не справлюсь!» Времени катастрофически не хватало: основная работа в цеху, вечером учеба, да и от выполнения общественных заданий от комитета комсомола завода никто не освобождал… С другой стороны, желание оправдать доверие старших товарищей было для меня превыше всего. Несколько раз я выезжала в районы республики в составе ревизионной комиссии. А вскоре состоялась областная комсомольская конференция, где я была избрана делегатом XVI съезда комсомола в Москве. Когда это объявили, я не поверила своим ушам, и только поздравления заводчан вывели меня из оцепенения.

На XVI съезде комсомола

Съезд проходил в то время, когда весь советский народ торжественно отмечал столетие со дня рождения Ленина, в 1970 году. От ТАССР были выдвинуты 62 делегата, всех нас ждали накануне в министерствах. Я представляла машиностроительную промышленность Татарстана и побывала на приеме у министра машиностроения СССР Бахирева, где перед нами была поставлена задача уделить особое внимание качеству товаров народного потребления.

Когда вошла в Кремлевский дворец съездов, где 26 мая проходило пленарное заседание, я каждой клеточкой своей души и тела ощутила торжество и великолепие архитектурной ауры зала. В фойе - счастливые и радостные лица парней и девушек, поющих задорные песни. Где-то слышна барабанная дробь, пляшут кавказские горцы, украинки в национальных костюмах. Подпевают ветераны комсомола - те, кто воевал в Гражданскую войну, строил Комсомольск-на-Амуре, Братск, кто отстоял страну в борьбе с фашизмом. На стендах хранятся реликвии героического времени: комсомольские билеты, простреленные пулями, летная куртка летчика, Героя Советского Союза Виктора Талалихина. Над стендами склонены знамена, пробитые пулями. Священные знамена…

В 10 часов утра, после того как президиум занял свои места, летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Шаталов внес знамя Ленинского комсомола. Звучит музыка, все встают и, взявшись за руки, скандируют: «Ленин с нами, Ленин с нами…» Первое слово предоставляют Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Затем перед нами выступает секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Михайлович Тяжельников. Он подчеркивает, что необходимо покончить с распространенным утверждением о какой-то сверхперегрузке. Плохо учиться, проявлять лень может только тот, кто не думает о своем будущем, не уважает себя, говорит он. Задача комсомола - воспитывать молодежь не только всесторонне образованной, но и духовно красивой и закаленной.

В документальных съемках мы увидели героические подвиги комсомольцев, их трудовые и спортивные достижения. Среди делегатов присутствовали такие известные спортсмены, как Вячеслав Старшинов, Игорь Домишевский, Ирина Роднина. Делегаты съезда внимательно выслушали взволнованную речь представителя борющегося Вьетнама Ву Куанга. Он выразил огромную благодарность советской молодежи за всестороннюю помощь. После выступления Ву Куанг преподнес президиуму бюст Ленина, отлитый из обломков американского самолета, сбитого вьетнамскими партизанами. Выступая перед нами, Герой Советского Союза Юрий Бабанский сказал: «Враги пытаются выведать силу нашего оружия. Да, у нас есть такое оружие, и оно будет направлено против тех, кто посмеет нарушить наши неприкосновенные границы. Имя этому оружию - беспредельная любовь к Родине, к народу, мужество, бесстрашие».

Волнение и гордость переполняли делегатов съезда. Приветствовать нас пришли и пионеры. Сидевшая в зале вьетнамская девочка Во Тхи Лиен - единственная выжившая в сожженной американскими солдатами деревне Сонгми. Московская школьница берет ее за руку и ведет в президиум. Зал встает и долго аплодирует всем, кто борется за свою независимость.

Атмосфера съезда запомнилась мне на всю жизнь. От торжественности и величия происходящего к горлу подступал комок, по коже бегали мурашки. Возвращались мы домой гордые за свою страну, с огромным багажом знаний.

От комсомолки до супербабушки

Комсорг цеха, член партийного бюро, секретарь партийной первичной организации двух цехов, бригадир, мастер, старший мастер, технолог - вот мой общественный и трудовой путь, который длился 37 лет на родном заводе. Я не без гордости признаюсь, что воспитала правильного сына. Когда внук пошел в школу, вышла на пенсию. Чувствуя, что во мне сохранились организаторские способности и творческий потенциал и есть желание помочь школе, стала помогать проводить праздники, литературные вечера, КВН в классе, где учился мой внук. Вместе с ним мы участвовали в районном конкурсе «Бабушка и внук» и даже заняли третье место. Но точку, как оказалось, ставить было рано. О конкурсе узнали в Москве и пригласили нас с внуком на ток-шоу «Что хочет женщина» с Еленой Яковлевой. По окончании передачи мне присвоили титул «Супербабушка».

Сейчас мне уже за 70, но я без фанатизма повторяю, что я - живой пример человека, которого воспитал комсомол. Твердость духа, ответственность, дисциплина, неординарный творческий подход к выполнению задуманного - все эти качества были заложены и сформированы именно в комсомольские годы. Я горда, что мои юность и молодость были неразрывно связаны с комсомолом, опыт которого будут изучать, он еще будет востребован. В этом моя внутренняя убежденность и глубокая уверенность.