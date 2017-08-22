Хирурги набережночелнинской БСМП провели сложную операцию 10-летней девочке, которая поступила в больницу с травматической ампутацией руки.

Врачи сумели вернуть ребенку руку, буквально собрав ее по частям. Операция длилась более трех часов, сообщает издание «Челнинские известия».

Решался вопрос об ампутации руки. Но команда докторов: главный хирург БСМП Рамис Якубов, детские врачи КДМЦ – травматолог-ортопед Пардабой Абдуллаев, хирург Равиль Накипов, реаниматолог Григорий Резунов решились под свою ответственность прооперировать пострадавшую и совершили чудо.

Заместитель главного врача по лечебной части БСМП Резида Каримова рассказала, что бригаде врачей пришлось буквально по осколкам костей собирать раздробленную конечность, и работа проделана ювелирная: хирургам необходимо было сшить все крохотные сосуды и тончайшие нервы.

Впереди у девочки очень сложный этап реабилитации и курс лечения под наблюдением казанских специалистов. Ее уже перевезли в ДРКБ.

Как сообщалось ранее, накануне произошло ЧП около остановки «Автостанция» на проспекте Джалиля в Набережных Челнах. 67-летний водитель грузовика «КамАЗ» пытался проскочить на красный свет и сбил девочку, которая шла по пешеходному переходу.

По данным Российского общества ангиологов и сосудистых хирургов (А.В. Покровский, А.С. Ивандаев «Состояние сосудистой хирургии в россии в 2016 году», Москва, 2017), сердечно-сосудистый центр ГАУЗ РТ “БСМП» является одним из лидеров по оказанию неотложной и плановой помощи пациентам с кардиологическими и сосудистыми заболеваниями не только в Республике Татарстан, но и Российской Федерации и входит в 20 лучших центров России.