Ралли-марафон «Дакар» состоится в январе 2018 года.

Планируется, что на старт ралли-марафона выйдут два обновленных грузовика из Татарстана. «Автомобильный спорт всегда требует к себе особого отношения к подготовке машин. Очень серьезная конкуренция в категории «Грузовики». На каждый старт команды привозят что-то новое в своих грузовиках», – рассказал руководитель команды Владимир Чагин. Пока что маршрут трассы «Дакара» держится в секрете, однако уже в ноябре состоится ее презентация.

Нельзя терять ни одного дня. Дорог каждый час, чтобы сделать так, чтобы команда «КАМАЗ-Мастер» оправдала надежды своих болельщиков, партнеров, руководства республики и страны», – подытожил Владимир Чагин.