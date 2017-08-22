На мировом чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan-2019 ожидается 2 тыс. участников и 3 тыс. экспертов.

В 2019 году в столице РТ состоится 45-й чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills. Чемпионат примет международный выставочный центр «Казань Экспо», сообщил сегодня журналистам заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Эмиль Губайдуллин.

Чемпионат соберет 2 тыс. участников и 3 тыс. экспертов. Предполагается, что мероприятие посетит 250-300 тысяч зрителей. «Эта площадка сможет принять любые мероприятия самого высокого уровня. Мы считаем, что чемпионат посетят 250–300 тыс. зрителей. В первую очередь мы ориентируемся на школьников и детей», – сказал Эмиль Губайдуллин.