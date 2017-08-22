Происшествия случились вчера на ул. Сибгата Хакима и ул. Братьев Батталовых.

Два мотоциклиста стали участниками ДТП в Казани, сообщает пресс-служба ГИБДД города.

Первая авария произошла 22 августа в 19.40 на ул. Сибгата Хакима. Девушка за рулем иномарки столкнулась с 31-летним водителем, управляющим мотоциклом. Для мотоциклиста ДТП закончилось ушибами и ранами.

Второй инцидент произошел в 20.10 на ул. Братьев Батталовых. 47-летний водитель иномарки не уступил дорогу мотоциклисту, в результате чего произошло столкновение. Водитель мототранспорта с закрытым компрессионным переломом позвонков и закрытым переломом лодыжки был госпитализирован в больницу.