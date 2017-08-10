В этом году на 100 баллов написали ЕГЭ 46 человек.

В прошлом году количество школьников, написавших ЕГЭ на максимальный балл составило 50. Стоит отметить, что выросло число стобалльников по информатике. В этом году их 12 (в 2016 – 3). Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании городской августовской конференции работников образования начальник Управления образования исполкома столицы РТ Ильсур Хадиуллин.

По словам Хадиуллина, из 46 выпускников, набравших 100 баллов по предметам ЕГЭ, 23 человека продолжат обучение в вузах Казани, 13 человек будут поступать в Москву и 7 человек планируют продолжить обучение в Санкт-Петербурге.