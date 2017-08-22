В Международном информационном центре (МИЦ) Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма началось пленарное заседание традиционной городской августовской конференции работников образования.

С докладом на тему «Казанское образование: тренды, проблемы, пути решения» выступил начальник Управления образования Исполнительного комитета муниципального образования г. Казани, к.п.н. Ильсур Хадиуллин.

По его словам, инфраструктура казанского образования в этом году достигла высокого уровня. - Построено 3 школы в ЖК «Салават Купере», «Светлая долина», «Соловьиная роща». Также 1 сентября откроются 2 новые школы в Советском районе города. В 2017 году выполнен текущий ремонт 172 учреждений образования на 95 млн рублей, выполнен капремонт 13 школ и 8 ДОУ на 526 млн рублей,- отметил спикер.

Ильсур Хадиуллин подчеркнул, что расходы бюджета республики на систему образования в 2017 году увеличились с 13,1 млрд рублей по сравнению с прошлым годом до 14 млрд рублей.