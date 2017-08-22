На официальном сайте БК УНИКС выложен полный штат тренерского штаба на новый сезон.

Главный тренер клуба - греческий специалист Димитрис Прифтис. Его первым помощником станет Томас Нику. Еще одним ассистентом главного тренера совсем недавно стал Евангелос Спиридис, а также физиотерапевт Харис Гларос.

Также будет работать и Артур Бигеев, ранее поработавший в «Спартаке-Приморье». Тренером по физподготовке остается Маркус Линднер. Также продолжат работу массажист Марсель Ахмадуллин и доктор Вусал Абдуллаев. А вот Александр Трошкин стал новым начальником команды.