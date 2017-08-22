В казанском Центре гребных видов спорта завершилось первенство России по гребле среди спортсменов до 23 лет.

В соревнования приняли участие 260 спортсменов из 26 регионов страны.

Наша спортсменка Анастасия Жигалина стала победительницей национального первенства в составе двойки на дистанции 500 м. Представительница Поволжской академии спорта Людмила Одинцова, представляющая на этих соревнованиях Краснодар, завоевал четыре золотые медали – на байдарке-одиночке и в четверке на дистанциях 200 и 500 м.

А 23 августа в Чехии стартует чемпионат мира по гребле, в котором в составе сборной России примут участие магистранты Поволжской академии Кирилл Шамшурин и Расул Ишмухамедов.

А уже 27 августа в Центре гребли в Казани стартует всероссийский турнир по академической гребле среди юниоров до 23 лет.