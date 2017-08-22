В конце этой недели, с 25 по 27 августа, в поселке Крутушка, что близ Казани, на территории лагеря «Байтик» состоится IX международный этнический фестиваль «Крутушка».



Уже в девятый раз в Крутушке соберутся авторы, исполнители, музыкальные, танцевальные и театральные коллективы, источники творческого вдохновения для которых - этнический и традиционный народный материал, носители и хранители аутентичного фольклора разных народов, а также мастера декоративно-прикладного искусства и национальных ремесел из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Музыканты - звезды российской и мировой этнической музыки, выступят здесь на одной сцене с коллективами, представляющими аутентичные музыкальные традиции народов Татарстана, России и мира.

Среди гостей музыкальной сцены - всемирно известная world music-группа «Намгар» из Бурятии, фьюжн-фолк-джаз трио Сергея Клевенского Kle2Go из Москвы, любимцы молодежи - группа «Аргымак» из Башкортостана, ансамбль «Торама» из Мордовии. Подарком для зрителей станет концерт Bognar Szilvia es az etNoe из Будапешта - это проект венгерской фолк-певицы и прогрессивных музыкантов.

Фестиваль «Крутушка», впервые прошедший в 2009 году, стал самым ожидаемым событием на исходе лета для истинных ценителей качественной этнической музыки и живого фольклорного наследия - жителей республики и многочисленных гостей из разных регионов России.

По традиции в программе «Крутушки» не только музыка. Здесь можно поучаствовать в разнообразных мастер-классах: научиться танцам разных народов, основам игры на традиционных инструментах, изготовить собственными руками изделия из глины, кожи, войлока, лозы, дерева, бисера, бересты... Ярмарка ремесленников и мастер-классы создают атмосферу радости творчества, побуждая каждого человека осознать себя способным выдумывать, сочинять, изобретать, воплощать. Кинопоказы редких этнографических и тематических художественных фильмов, выставка работ художников и фотографов раскрывают еще одну грань фестиваля.

Место проведения фестиваля «Крутушка» уникально: крутой берег реки Казанки, солнечная поляна с одной стороны и цепь незамерзающих и вечно холодных кристальных Голубых озер, окруженных дивным густым лесом, с другой. Большая фестивальная сцена будет установлена на территории детского оздоровительного лагеря «Байтик», где проходит основная часть мероприятий.

Жители Казани имеют возможность добраться в Крутушку на автобусе №78.

Кстати, фестиваль, представляющий музыку разных народов, проводится в рамках государственной программы «Реализация национальной политики в Республике Татарстан на 2014 - 2020 годы». Организатором выступает Центр информационных технологий в образовании при поддержке Министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ, администрации Высокогорского муниципального района Республики Татарстан. С программой фестиваля можно ознакомиться на его официальном сайте.