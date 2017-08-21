Распространенность перинатальных повреждений центральной нервной системы в нашей стране возрастает. Патологические состояния перинатального периода с поражением нервной системы в последнее время вышли на первое место в структуре младенческой смертности. Работы казанской школы детской неврологии позволяют сделать вывод о высокой частоте и значимости механической родовой травмы нервной системы плода.

Уникальные исследования в области родовых повреждений нервной системы стали основой описания патогенеза нарушений спинального и церебрального кровообращения у детей, нейрогенного вывиха бедра, сколиоза у подростков. Впервые в мире описана цервикальная миопия. На сегодняшний день благодаря определению взаимосвязи натальной цервикальной травмы и нарушения кровоснабжения в диске зрительного нерва стала возможной и эффективной профилактика миопии у многих детей школьного возраста. Подобных работ в мире не существует.

Предложенная в 1972 году профессором А.Ю.Ратнером и научно обоснованная в 2003 году главным врачом клиники детской неврологии Ф.М.Зайковой система организации и управления поэтапной помощью детям с неврологическими заболеваниями в условиях крупного промышленного города от родильного дома, отделения патологии новорожденных, детской консультативной неврологической поликлиники, неврологических отделений и отделения реабилитации детей грудного и раннего возраста детской городской больницы №8, оздоровления в психоневрологическом санатории и до передачи ребенка во взрослую сеть позволила провести анализ 20-летней деятельности, рациональности и эффективности работы структуры, оптимизации количественных и качественных показателей неврологической заболеваемости.

Практически все выполненные на кафедре детской неврологии за 45 лет ее существования исследования могут претендовать на статус выполненных впервые в мире.

Кафедрой детской неврологии была разработана и успешно внедрена с 1988 года в Казани уникальная система поэтапной реабилитации детей с родовыми повреждениями нервной системы, не имеющая аналогов в России и за рубежом.

Разработанная модель оказания реабилитационной помощи детям с родовыми поражениями нервной системы на протяжении 30 лет доказывает свою эффективность.

Открытие и исследование родовой спинальной травмы является значительным вкладом в мировое здравоохранение. Казанская школа детской неврологии известна не только в России, но и далеко за ее пределами.