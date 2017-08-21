В рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» 21 августа были объявлены имена лауреатов международной премии «Звездный билет» 2017 года.

Торжественная церемония награждения прошла на сцене театра им. Г.Камала.

В номинации «Поэзия» обладателем «Звездного билета» стал Григорий Медведев. Приз в номинации «Проза» в этом году не присуждался.

Впервые в «Звездном билете» появилась номинация «Музыка». Музыкальный «Звездный билет» получил музыкант и композитор из Швеции Элиас Файнгерш, которого по праву называют «золотой тромбон Европы».

Награды лауреатам премии вручили председатель попечительского совета премии, прозаик, лауреат различных премий Евгений Попов и координатор фестиваля Ирина Барметова.

- В поэзии Георгия Медведева есть то, что делает его достойным именно Аксеновской премии. Это поиск нового художественного языка, которым можно разговаривать, собеседовать с читателем. Это очень крупный масштаб зрения. Это абсолютная поэтическая искренность, о которой говорила Ахматова как о главном качестве лирической поэзии, - отметила член попечительского совета премии, поэт Светлана Васильева.

- «Звездный билет» - это огромная честь и ответственность для меня. Имена лауреатов прошлых лет, их сегодняшние успехи свидетельствуют о том, какую высокую планку задала эта премия. И я постараюсь ее не уронить, - с таким ответным словом выступил Георгий Медведев.

Победителям свои видеопоздравления прислали лауреаты «Звездного билета» прошлых лет. Также видеообращение ко всем участникам и гостям «Аксенов-феста» записал один из основателей фестиваля Андрей Макаревич.

В этот вечер зрителей ждало еще немало сюрпризов. Гость «Аксенов-феста» - доктор филологических наук, президент Китайской ассоциации по исследованию русской литературы Лю Вэньфэй рассказал о том, что в Китае переводят романы Василия Аксенова на китайский язык в серии «Шедевры мировой литературы XX века» и они очень популярны у современных читателей. А еще профессор, который является переводчиком поэзии Пушкина, прочел «Я помню чудное мгновенье…» Пушкина на китайском языке. Стихи звучали под великолепный аккомпанемент тромбона Элиаса Файнгерша.

На вечере выступили почетные гости фестиваля: друг Василия Аксенова - известный художник Борис Мессерер, кинорежиссер Вадим Абдрашитов, режиссер-документалист Евгений Цымбал, писатель Александр Кабаков.

- Аксенов был самым крутым мэном среди интеллектуалов-шестидесятников. Его пытались приручить, его пытались купить, его пытались запугать, его пытались забыть, сбросить с парохода современности, но все эти усилия были напрасны, - рассказал Евгений Попов.

Ирина Барметова пояснила, что планируется расширять фестиваль, чтобы он превратился в пульсирующую фестивальную точку на карте Казани.

Весь вечер на сцене Камаловского театра звучал джаз, так любимый Василием Аксеновым. Элиас Файнгерш играл артистично, от всей души.

- Я просто влюбился в город, это совершенно феноменальное место. Мне очень приятно получить «Звездный билет». Спасибо огромное! - признался музыкант на чистом русском языке.

Вчера в рамках «Аксенов-феста» в сквере Аксенова, что за кинотеатром «Мир», стартовал необычный проект «Читай в саду» и открылся еще один арт-объект - скульптурная композиция из бронзы в виде трех именных стульев. Они удачно дополнили композицию «Ожидание», которая была установлена в саду в прошлом году.