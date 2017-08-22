Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе посетил с рабочим визитом Турецкую Республику. Он принял участие в открытии и работе 86-й Измирской международной торговой выставке-ярмарке промышленных и потребительских товаров IZMIR INTERNATIONAL FAIR - 2017, которая проходила с 18 по 22 августа.



В этом году Российская Федерация является страной-партнером Измирской международной ярмарки. Российская экспозиция стала крупнейшей на выставке. Стенд Республики Татарстан организован при поддержке Агентства инвестиционного развития РТ и Министерства промышленности и торговли РТ. В состав делегации Республики Татарстан, которую возглавил Рустам Минниханов, вошли вице-премьер - министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр экономики РТ Артем Здунов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, а также руководители и представители предприятий республики, активно сотрудничающие с Турцией.

Измирская международная выставка является старейшей выставкой в Турции и проходит с 1932 года. Известен факт, что прототипом парка культуры Измира, где проходит выставка, стал московский парк Горького, который в 1933 году посетила турецкая делегация, прибывшая в Советский Союз для участия в спортивных состязаниях.

Цель Измирской выставки - привлечение внимания иностранных инвесторов в экономику Турции, установление деловых отношений между зарубежными предприятиями, представление своих достижений, участие турецкой стороны в реализации инвестиционных проектов на территории других стран, организация совместных предприятий, развитие торговли.

«Мы искренне рады принимать участие в 86-й Измирской международной выставке-ярмарке. Республика Татарстан представляет здесь порядка 30 своих компаний. Приглашаю вас всех - участников и гостей выставки - ознакомиться с нашей экспозицией и предлагаю наладить сотрудничество с нашим регионом, который является одним из ведущих в России и всегда открыт для партнеров из Турции», - подчеркнул Рустам Минниханов, открывая экспозицию Татарстана.

Республика на выставке презентовала свой потенциал в нефтяной промышленности, нефтегазовом и энергетическом машиностроении, химической промышленности, автомобилестроении, авиастроении, судостроении и т.д. Здесь расположены сенсорные экраны для презентации ОЭЗ «Иннополис», ОЭЗ «Алабуга», ТОСЭР «Набережные Челны» и Иннокама, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В рамках работы Измирской международной выставки-ярмарки в присутствии министра энергетики России Александра Новака и Президента РТ Рустама Минниханова состоялась церемония официального подписания ряда соглашений между российскими и турецкими предприятиями. Среди них - соглашение о взаимодействии между торгово-промышленными палатами РТ и провинции Измир в вопросах создания условий для привлечения инвестиций, налаживания взаимодействия между свободными экономическими зонами, защиты прав предпринимателей и т.д. В рамках выставки представители делегации Татарстана провели переговоры с Союзом экспортеров Эгейского региона. Для Татарстана вызывают интерес опыт данного союза в области поддержки экспорта местной продукции на внешние рынки и формы государственной поддержки местных товаропроизводителей. Также подписан протокол о намерениях создания совместного предприятия ПАО «КАМАЗ» и турецкой компании ООО Tirsan Kardan по производству карданных валов на территории России.

В рамках рабочей поездки в Турецкую Республику Рустам Минниханов посетил Эгейскую свободную экономическую зону.

Эгейская свободная зона (ЭСЗ) образована в 1990 году в качестве первой зоны промышленного типа в Турции. Расположена в районе Газиемир провинции Измир. Общий объем торговли зоны в 2016 году составил 4 млрд долл. США. Треть инвестиций, привлекаемых всеми 18 свободными зонами Турции, направляется в Эгейскую свободную зону, и она в настоящее время является одной из крупнейших зон страны. На сегодняшний день на территории зоны работают 169 предприятий, из которых 100 - турецкие, 69 - зарубежные. На производстве занято более 19 тысяч человек, и практически все они граждане Турции.

Около трети продукции, произведенной в Эгейской экономической зоне, используется для нужд Турции, остальная часть отправляется на экспорт. Основными партнерами являются страны Европы, которые в свое время направили инвестиции на открытие собственного производства. Доля России во внешнеторговом обороте Эгейской экономической зоны незначительная, и в этом Рустам Минниханов увидел большой потенциал для развития взаимного сотрудничества. Он поручил министерствам промышленности и торговли и экономики Татарстана, Агентству инвестиционного развития и ОЭЗ «Алабуга» подробно изучить данные возможности, а также формы и методы государственной поддержки, которые позволили экономической зоне получить столь значительное развитие.

Президент Татарстана Рустам Минниханов принял также участие в пленарной сессии российско-турецкого делового форума «Новый этап российско-турецкого партнерства в торгово-экономической сфере». Во время доклада он объявил, что в октябре 2017 г. в Республике Татарстан на территории ОЭЗ «Алабуга» состоится следующее заседание Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На деловом форуме Рустам Минниханов как руководитель наиболее активно сотрудничающего с Турцией региона России выступил с отдельным докладом.

«Татарстан уделяет большое внимание расширению сотрудничества с Турецкой Республикой в рамках российско-турецких отношений. Мы всегда стремимся выступать эффективным связующим звеном между нашими странами. Сегодня восстановительный период в российско-турецких отношениях завершен, и мы возвращаемся к нормальному партнерскому взаимодействию. Важно, что наши страны настроены на дальнейшее развитие контактов в соответствии с договором об основах двусторонних отношений, которому в мае этого года исполнилось 25 лет», - отметил Президент Республики Татарстан.

Между Татарстаном и Турецкой Республикой действует соглашение о сотрудничестве. В Казани успешно работает Генеральное консульство Турции. В Стамбуле действует представительство нашей республики. Казань имеет побратимские отношения с Анкарой и Стамбулом. С Турцией связывает регулярное авиасообщение с вылетами из Казани и аэропорта «Бегишево».

«Турецкая Республика - один из ведущих зарубежных партнеров Татарстана. Ваши компании инвестировали в нашу республику 2 млрд долл. США», - подчеркнул Рустам Минниханов.

В этом году в республике намечен запуск завода по глубокой переработке нефти, в строительстве которого принимает участие компания «Гемонт». Одна из крупнейших промышленных зон Турции «Гебзе» готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и ОЭЗ, расположенных в Татарстане. Кроме того, в Набережных Челнах возведен многофункциональный жилой и торгово-офисный комплекс «Санрайз Сити», который построен на средства турецкого инвестора. В перспективе - создание промышленной тепличной сельскохозяйственной территории.

«Мы заинтересованы в том, чтобы турецкий бизнес и дальше развивал свои проекты в Татарстане, и готовы создавать для этого необходимые условия. Через два месяца на территории ОЭЗ «Алабуга» состоится заседание Российско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Приглашаю вас посетить нашу республику, чтобы убедиться в эффективности механизма российско-турецкого экономического и инвестиционного сотрудничества», - заявил в завершение своего доклада Рустам Минниханов.