В Казани стартовало онлайн-исследование по вопросам благотворительности. Мероприятие проводится в рамках городского проекта «Добрая Казань». Результаты анкетирования будут учтены при формировании среднесрочных и долгосрочных программ по поддержке благотворительности в столице РТ.



По словам первого заместителя руководителя исполкома Казани Дамира Фаттахова, результаты исследования позволят определить приоритетные направления поддержки благотворительности. «Мы хотим выбрать те направления, в которых общественные инициативы и благотворительная помощь могут стать реальным ресурсом по решению стоящих в обществе социальных проблем. А понимание того, какие причины стимулируют казанцев помогать, какие именно направления благотворительности являются для них наиболее значимыми и важными, позволит нам в рамках проекта «Добрая Казань» корректно сформировать программу мотивации к участию в благотворительности», - отметил Дамир Фаттахов.

В анкете 20 вопросов, передает kzn.ru. Участникам опроса необходимо отметить наиболее значимые на их взгляд направления и инструменты благотворительной помощи, категории благополучателей, помощь которым должна быть оказана в приоритетном порядке, а также предпочтительные условия и формы участия в благотворительности.