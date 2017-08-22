К началу учебного года в республике откроют двери для своих учеников и воспитанников 4 новых школы и 4 детских сада.



Об этом в ходе пресс-конференции рассказал начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильдус Насыров.

Две из четырех школ откроются в Казани - здание на 1224 ученика на улице 2-й Азинской и такое же по размерам учреждение в комплексе «Седьмое небо». Еще одна школа будет открыта на Высокой Горе - она рассчитана на 500 учеников, другая - в Набережных Челнах, учебное учреждение примет 1224 ученика. По словам Ильдуса Насырова, на сегодняшний день на всех объектах ведутся завершающие отделочные работы, но к началу учебного года все учреждения будут непременно готовы. Помимо названных выше школ еще 7 строятся по всей республике - работы будут завершены в 2017 - 2018 годах.

Четыре новых детских сада откроются в Арском, Высокогорском, Кукморском и Пестречинском районах. Еще три дошкольных образовательных учреждения планируют сдать к декабрю текущего года, плюс одно - в следующем. В общей сложности эти 8 детских садов обеспечат местами 1240 детей, на строительство было выделено 860 млн рублей.

Помимо строительства новых объектов ведется ремонт в 36 существующих общеобразовательных школах и 110 детских садах. По словам Ильдуса Насырова, работы завершены на 98% и обязательно будут закончены к началу учебного года.

При этом в Татарстане не осталось ни одной ветхой школы, отметил другой участник пресс-конференции - заместитель министра образования и науки РТ Тимирхан Алишев. По его словам, это стало возможно благодаря республиканской программе по ремонту образовательных учреждений. С 2012 года в рамках программы были капитально отремонтированы 780 образовательных учреждений, из которых 717 - школы.