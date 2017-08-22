В Казани подвели итоги конкурса по отбору парк-менеджеров для общественных пространств. 9 победителей - авторов лучших проектов-презентаций возьмут кураторство над зелеными зонами. Это Горкинско-Ометьевский лес, парк Урицкого, парки «Сосновая роща», «Крылья Советов», парк Победы, парк у центра семьи «Казан», парк «Черное озеро», Лядской сад, парк им. Горького, сквер Аксенова, сквер «Дербышки» и парк «Континент».



Имена победителей объявили вчера в исполкоме Казани на встрече с участниками очного этапа члены конкурсного жюри - помощник Президента Татарстана Наталия Фишман, первый заместитель руководителя исполкома столицы РТ Дамир Фаттахов, руководитель дирекции парков и скверов Казани Алсу Карякина. Также работы конкурсантов оценивали начальник управления культуры Азат Абзалов, главы районных администраций и приглашенные эксперты - директор московского ЦПКиО им. Горького Марина Люльчук, директор Таганского парка и сада им. Баумана (Москва) Александра Медведева, генеральный директор компании «Практика Девелопмент» Булат Шакиров.

По итогам конкурса было отобрано девять победителей - авторов лучших концепций развития общественных пространств, которым предложена работа в дирекции парков и скверов Казани. Ими стали Асия Гиззатуллина, Дамир Зарипов, Дмитрий Зыков, Марат Исмагилов, Вилена Коинова, Айгуль Латыпова, Лилия Мухаметова, Эдуард Садыков, Лилия Якупова. Еще четыре человека - Наиля Абдулхаева, Регина Галиева, Павел Левицкий, Оксана Чугунова - включены в кадровый резерв организации, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Решающим фактором в выборе победителей стало общее впечатление, которое произвел конкретный конкурсант, что подразумевает его соответствие сразу нескольким критериям: насколько качественно проработана концепция управления парком, каковы профессиональный опыт и сильные стороны конкурсанта, насколько легко участник находит решения для конкретных задач и т. д. Учитывались также рекомендации с предыдущего места работы конкурсантов.

Перед тем как новоиспеченные парк-менеджеры начнут непосредственно работать на казанских объектах, они пройдут обучение. Программа будет включать в себя выезд в Москву, в том числе на День города, чтобы перенять опыт работы столичных парков в сфере проведения мероприятий.

Спектр обязанностей парк-менеджеров включает работу по трем основным направлениям: благоустройство, озеленение и уборка, культурное наполнение, организация торговли и взаимодействие со спонсорами. Распределение отобранных специалистов на конкретные должностные позиции в дирекции парков и скверов состоится на индивидуальных собеседованиях. Заключение срочных трудовых договоров планируется начать с 1 сентября.

Открытый конкурс на должность парк-менеджеров проходил в Казани с 22 июня по 22 августа. Он был организован исполкомом столицы РТ, дирекцией парков и скверов и фондом «Институт развития городов Республики Татарстан». Из 216 претендентов, заявивших о своем намерении стать парк-менеджерами, до очного этапа дошли 46 человек. В течение двух дней очного этапа конкурсанты презентовали экспертам свои идеи по управлению 12 городскими парками, которые выбрали в результате жеребьевки.