Символика принадлежности к объектам всемирного наследия, охраняемым ЮНЕСКО, была открыта в минувший понедельник на стенах Успенского мужского монастыря, что на острове-граде Свияжск.

В торжественной церемонии приняли участие генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, министр культуры РФ Владимир Мединский, Государственный Советник РТ, председатель республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан.

«Кто бы мог подумать несколько лет назад, в 2010 году, когда мы только взялись за возрождение наших памятников - Великого Болгара и острова-града Свияжск, что мы добьемся такого успеха», - отметил в своем выступлении Минтимер Шаймиев. Он также добавил, что благодарен всем, кто поддержал, участвовал и продолжает участвовать в этой работе, и подчеркнул, что, когда речь идет о сохранении памяти, истории, культуры, то все делается красиво, делать плохо в республике просто не могут.

Приятным сюрпризом для музея-заповедника «Остров-град Свияжск» стали два микроавтобуса. Их передал в дар Президент Татарстана - для организации экскурсий. А монастырю от Рустама Минниханова вручили катер. Ключи и сертификаты передал новым владельцам Минтимер Шаймиев.

Ирина Бокова в Татарстане уже во второй раз. Три года назад она приехала, чтобы лично вручить Президенту РТ Рустаму Минниханову сертификат о включении в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО Болгарского историко-археологического комплекса. «Тогда мы много обсуждали, как сделать так, чтобы Успенский собор и Свияжск тоже вошли в список. Это - богатство Татарстана, России. Это - символ культурного многообразия и толерантности. Это доброта, которая присуща Татарстану. И для меня сейчас большая честь приехать сюда снова по случаю включения в Список ЮНЕСКО Успенского собора и монастырского комплекса острова-града Свияжск. Это наш общий успех. С этого момента это - мировое достояние», - подчеркнула генеральный директор ЮНЕСКО.

«Включение еще одного российского объекта в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО - это радостное событие для всех, кто ценит и любит мировую культуру. Тем более такого уникального и красивого места. Без лидера, каковым стал Минтимер Шаймиев, столько сделать за столь короткое время едва ли удалось бы. Сделано действительно много! Не только внешне. Свияжск превратился в популярное место посещения. Три года назад в Свияжск приезжали около 7 тысяч человек в год. Сейчас вы перешагнули отметку в 500 тысяч и вскоре, уверен, преодолеете и рубеж в миллион. Это сказочное, удивительное, уникальное место, и его нужно охранять и сохранить», - заявил министр культуры РФ Владимир Мединский.

«Я часто бываю на Ближнем Востоке, и сердце обливается кровью, когда видишь, как уничтожаются памятники мировой культуры. Но вот ответ: человечество ищет новые импульсы, включив под покровительство ЮНЕСКО новые объекты всемирного наследия, в число которых вошли Успенский собор и остров-град Свияжск. Когда меня спрашивают, как достичь согласия и мира между народами, я говорю: приезжайте к нам в Татарстан. У нас уже есть готовая модель, в которой люди разных национальностей, культур, религий не просто живут мирно и толерантно, но одной человеческой семьей, вместе восстанавливают и берегут такие святые места», - отметил в свою очередь владыка Феофан.

Как символ того, что Успенский собор и монастырь теперь принадлежат не только Татарстану и России, но и являются достоянием всего мира, на его стенах теперь красуются знаки ЮНЕСКО. Скрывающее их до поры покрывало почетные гости сдернули вместе.

Чуть позже они посетили сам Успенский собор, сейчас еще находящийся на стадии реставрации. Здесь, несмотря на почти 100 лет забвения, сохранилась уникальная настенная фресковая роспись XVI - XVII веков. Сейчас стенопись закрепляют, а слабые поврежденные участки совместными усилиями восстанавливают специалисты Татарского специального научно-реставрационного управления и Межобластного научно-реставрационного художественного управления (Москва).

Гордостью собора являются изображения святого Христофора в образе кинокефала в основном зале и, как считают, прижизненный портрет царя Иоанна Грозного. Но он находится в зоне алтаря и недоступен для широкого обзора.

Осмотрели гости также Никольскую церковь, побывали в Музее Гражданской войны. В художественной галерее, расположенной в отреставрированном здании бывшего ремесленного училища конца XIX века, генерального директора ЮНЕСКО и министра культуры России заинтересовали самые ранние изображения Казани и фотографии быта жителей Свияжска до того, как здесь начались реставрационные работы. Пояснения давал директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

В этот же день на сцене казанского КРК «Пирамида» генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова передала Президенту Татарстана Рустаму Минниханову сертификат о присвоении Успенскому собору и мужскому монастырю острова-града Свияжск статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО.

На церемонии присутствовали Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, представители Министерства иностранных дел России, руководители министерств и ведомств РТ, различных муниципальных образований республики.

«9 июля 2017 года в польском городе Кракове состоялось историческое для Татарстана и России событие. Решением 41-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск были включены в Список объектов Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, - сказал в приветственном слове Рустам Минниханов. - Это подтверждает исключительную мировую ценность собора и монастыря, которые подлежат сохранению.

Мы с вами долго шли к тому, чтобы Болгар и Свияжск приобрели мировое признание. Мы гордимся тем, что на территории Татарстана сейчас находятся три объекта всемирного наследия - это Казанский кремль, Болгарский историко-архитектурный комплекс, Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск».

Возрождение Болгара и Свияжска объединило всю республику, заметил Рустам Минниханов. Свой финансовый и трудовой вклад в общее дело внесли предприятия и организации, личные средства перечислили все татарстанцы независимо от национальности, вероисповедания и возраста, активное участие в восстановлении памятников приняли муниципальные образования. Президент РТ поблагодарил всех жителей республики за внимательное отношение к истории и культуре.

«Включение Болгара и Свияжска в престижный список ЮНЕСКО - это результат тщательной и плодотворной работы татарстанских, российских и международных специалистов в области археологии, градостроительства, архитектуры, охраны культурного наследия, реставрации и консервации памятников. Мы глубоко осознаем свою ответственность перед ЮНЕСКО за дальнейшую сохранность уникальных исторических объектов и хотим заверить в нашем намерении строго следовать всем установленным правилам для надлежащего сохранения Казанского кремля, древнего Болгара и острова-града Свияжск», - заключил Рустам Минниханов.

Ирина Бокова в свою очередь отметила, что вместе с Российской Федерацией Республика Татарстан принимает активное участие в развитии инициативы ЮНЕСКО по сохранению религиозного культурного наследия.

«Для меня очень большая радость быть сегодня с вами на церемонии вручения сертификата о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Значение Свияжска для Татарстана, для России и с точки зрения ЮНЕСКО для всего человечества гораздо больше, чем просто красота и четкость его камней и зданий. Речь идет о толерантности, прежде всего религиозной толерантности, диалоге между культурами, ценностях, в которых мы так сегодня нуждаемся», - добавила генеральный директор ЮНЕСКО.

После этого Рустам Минниханов вручил государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. В частности, Ирина Бокова была удостоена ордена «Дуслык» за значительный вклад в сохранение историко-культурного наследия Татарстана, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Также в рамках торжественной церемонии Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву было присвоено звание Специального посланника ЮНЕСКО по укреплению межкультурного диалога.