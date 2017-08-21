Ильсур Метшин посетил сегодня девятиэтажный жилой дом №52 по ул. Чуйкова, где при проведении работ по замене кровельного покрытия во время ливневых дождей произошло затопление 28 квартир и лестничных клеток.
Напомним, что на «деловом понедельнике», комментируя доклад об итогах капремонта, Ильсур Метшин пообещал лично проверить, как идет работа по возмещению ущерба собственникам подтопленных квартир.
Градоначальник поинтересовался, выполняются ли принятые договоренности о возмещении ущерба. Жильцы Рафкат и Раиса Мухамедовы в разговоре с Ильсуром Метшиным отметили, что в целом довольны работниками подрядной организации и проведенным ими капитальным ремонтом. В свою очередь Ильсур Метшин заверил пару, что все работы по восстановлению квартиры будут выполнены максимально быстро. «Тент был, но его сорвало, в любом случае это не красит ни подрядчиков, ни нас, людей, которые ответственны за капремонт в городе, поэтому я хотел бы принести извинения. У нас ремонтируются 130 домов. Ваш дом – один из немногих, где случился форс-мажор», - сказал Мэр Казани.
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