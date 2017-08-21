Напомним, что на «деловом понедельнике», комментируя доклад об итогах капремонта, Ильсур Метшин пообещал лично проверить, как идет работа по возмещению ущерба собственникам подтопленных квартир.

Градоначальник поинтересовался, выполняются ли принятые договоренности о возмещении ущерба. Жильцы Рафкат и Раиса Мухамедовы в разговоре с Ильсуром Метшиным отметили, что в целом довольны работниками подрядной организации и проведенным ими капитальным ремонтом. В свою очередь Ильсур Метшин заверил пару, что все работы по восстановлению квартиры будут выполнены максимально быстро. «Тент был, но его сорвало, в любом случае это не красит ни подрядчиков, ни нас, людей, которые ответственны за капремонт в городе, поэтому я хотел бы принести извинения. У нас ремонтируются 130 домов. Ваш дом – один из немногих, где случился форс-мажор», - сказал Мэр Казани.