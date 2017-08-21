Открытие Болгарской исламской академии запланировано на 4 сентября.

Работа Болгарской исламской академии должна укрепить традиционный ислам. Об этом заявил сегодня в Болгаре Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

Напомним, сегодня Госсоветник Татарстана сопровождал генерального директора ЮНЕСКО Ирину Бокову в поездке в Болгар.

«К сожалению, в России в целом не сформирована система исламского образования. Система православного образования каким-то чудом еще сохранилась, но многое еще нужно делать, работать. В исламе, как говорил Пророк, нужно научить. Это одно из его важных пожеланий всем мусульманам», – сказал Минтимер Шаймиев.

Он подчеркнул, что необходимо выстроить мусульманскую систему образования. «Мы развиваемся и обязаны развиваться. Мусульманская система образования должна быть. Тем более мы видим, какие появляются направления, из-за чего возникают противоречия внутри ислама, разные толкования и учения этой религии. Мы являемся свидетелями того, к чему это все приводит. Россия – многонациональное государство, и создание академии должно укрепить традиционный ислам. Это важно, чтобы в мире не происходило войн, которые вредят и самим мусульманам, чтобы жить в мире с другими конфессиями, людьми других национальностей», – отметил Госсоветник РТ важность создания Болгарской исламской академии.

По словам Минтимера Шаймиева, в Татарстане люди разных национальностей веками живут в мире и понимании. «Человек живет верой. Мы с вами в этом убедились не по учебникам, а через наших отцов и дедов», – заметил он.

Госсоветник РТ также напомнил, что возникали вопросы о том, где должна появиться первая в истории России исламская академия. «Мы сказали: "Только в Болгаре, на месте добровольного принятия ислама". Если бы она оказалась в другом месте, то будущее поколение нам этого не простило бы. Сложности первое время бывают везде, где бы мы ее ни построили. Но в создании академии на этой земле кроется моральное, духовное и нравственное значение. Я считаю, что мы с вами в этой части создаем историю, мы участники этого процесса. Уверен, что мы на верном, беспроигрышном пути», – заключил он.

К слову, открытие Болгарской исламской академии запланировано на 4 сентября.