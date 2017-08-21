Государственный советник РТ показал гендиректору ЮНЕСКО исламскую академию в Болгаре.

Сегодня генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова посетила Болгарскую исламскую академию. Ее сопровождали Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев, заместитель Председателя Государственного Совета РТ Татьяна Ларионова и другие официальные лица.

Болгарская исламская академия расположена в Болгаре, всего в 300 м от Белой мечети. Ее открытие запланировано на 4 сентября.

Учебное заведение представляет собой комплекс из семи блоков – основного учебного блока и шести блоков пребывания учащихся, преподавателей и административного состава. Общая площадь здания – более 12 тыс. кв. м.

Гостье показали многофункциональный зал-амфитеатр, предоставляющий возможности по проведению симпозиумов с максимальной вместимостью 750 человек и использованию в качестве лектория на 350 учащихся. Также Ирина Бокова осмотрела библиотеку, столовую, жилые комнаты, учебные аудитории, комнату совета улемов и другие помещения.

«Хорошо, что вы согласились приехать и все это посмотреть», – сказал гендиректору ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев.

«Так уютно здесь. Здорово – вся идея», – ответила Ирина Бокова.

«Сегодня в России нет целостной системы исламского образования. У нас не хватает образовательных предметов. Надо просвещать молодежь. В академии учебные программы проверенные. Здесь непростой студент будет готовиться, это же уровень академии, – подчеркнул Госсоветник РТ. – Влияние на молодежь у экстремистов сегодня большое, даже девушки в Сирию к террористам едут. Я к чему это говорю – учить надо, просвещать. Наш традиционный ислам веками себя оправдывает. Нужно учиться – в сурах Корана это сказано».

Академия будет осуществлять подготовку интеллектуальной элиты мусульманской уммы страны – магистров и докторов исламского богословия. Будут созданы возможности для получения дополнительно профессионального образования. Здесь откроются такие направления подготовки, как исламское право, корановедение, кафедры татарского языка, менеджмента и исламской экономики, арабского языка и литературы.

В структуру академии также войдут Российский союз мусульманских ученых, Научно-образовательный центр для мусульманских религиозных деятелей, Болгарская библиотека ислама, Экспертный совет в составе авторитетных мусульманских ученых, Центр изучения татарского богословского наследия.

«Все, что здесь делается, – это Божий дар», – отметил в завершение экскурсии по Болгарской академии Минтимер Шаймиев.