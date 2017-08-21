В Татарстане проведут обучения для педагогов и медиков, работающих с особенными детьми — с синдромом аутизма.

Занятия пройдут с 18 по 24 сентября, организованные республиканским советом по благотворительной деятельности совместно с Ассоциацией родителей детей с дислексией по поручению Президента РТ Рустама Минниханова, сообщает ИА «Татар-информ».

Помощник Президента РТ Лейла Фазлеева сообщила, что для таких особенных деток будут организованы образовательные площадки, которые будут базироваться в общеобразовательных учреждениях.

Главная задача — привлечь внимание общественности к этому вопросу и рассказать, что с таким синдромом можно найти свое место в жизни. Поэтому проводится активная работа в рамках акции «Помоги собраться в школу», которая позволит ребятам с таким диагнозом легче адаптироваться в школах.