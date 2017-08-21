Уже 24 августа для «Ак Барса» стартует юбилейный, 10-й чемпионат КХЛ - в этот вечер казанцы скрестят клюшки с китайским клубом «Куньлунь Ред Стар».

А накануне, 21 августа, ХК «Ак Барс» провел там же, на льду «Татнефть-Арены», презентацию новичков команды, сопроводив это действо красочным шоу и различными конкурсами наподобие конкурсов на «Матче» звезд».

Свои игровые свитера под аплодисменты тысяч зрителей получили Станислав Галиев, Антон Ландер и Андрей Марков. Майки вручал президент ОАО «Татнефть» Наиль Маганов. Он же и благословил команду в поход за новым Кубком Гагарина.

Затем были и спортивные эстафета - на льду соревновались профессионалы из «Ак Барса» и любители из команды «Ак Барс Skills». Были здесь и эстафеты, и конкурсы на лучший буллит, и «выстрели» хоккеистами из огромной рогатки по резиновым воротам и конкурс на меткость броска.

А в завершении праздника команды сошлись собственно в хоккейном противостоянии - играли 20 минут чистого времени. Встреча, как и ожидалось, завершилась вничью - 1:1. Профессионалы скорее опекали любителей, чем соревновались с ними: никаких убийственных бросков и силовых приемов.