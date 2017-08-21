Роспотребнадзор по РТ требует закрыть кафе в Арске.
Деятельность кафе в Арске, в котором отравилось пять детей и тренер детской хоккейной команды, предлагается приостановить, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ. Напомним, что инцидент произошел 18 августа. Команда пообедала в кафе. В ночь на 20 августа пять детей и тренер были госпитализированы с кишечной палочкой. В ходе проверки были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к приготовлению, хранению и реализации блюд, требований, предъявляемых к персоналу.
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