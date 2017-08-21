В Набережных Челнах сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили факт уклонения от уплаты налогов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что бывший директор общества с ограниченной ответственностью внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль, в результате чего уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 5,5 млн рублей.

По данному факту СУ СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 Уголовного кодекса Российской Федерации («Уклонение от уплаты налогов и сборов с организации»). Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи лишение свободы на срок до шести лет, напоминает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.