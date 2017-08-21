Вчера в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов-фест» были объявлены имена лауреатов международной премии «Звездный билет» 2017 года.
Торжественная церемония награждения прошла на сцене театра им. Г. Камала.
В номинации «Поэзия» обладателем «Звездного билета» стал Григорий Медведев. Впервые в «Звездном билете» появилась номинация – «Музыка». Музыкальный «Звездный билет» получил музыкант и композитор из Швеции Элиас Файнгерш, которого по праву зовут «золотой тромбон Европы».
Награды лауреатам премии вручили председатель попечительского совета премии, прозаик, лауреат различных премий Евгений Попов и координатор «Аксенов-феста», член попечительского совета Ирина Барметова.
Loading...